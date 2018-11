Comisia Europeana a publicat si scrisoarea trimisa la data de 17 octombrie de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, continand actiunile care vor fi realizate de Romania ca raspuns la recomandarea Consiliului din 18 iunie 2018. Pentru a asigura un deficit pe cash de 2,58% din PIB in 2019 si a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), prin reducerea deficitului structural de la 3,17% din PIB in 2018 la 2,71% din PIB in 2019, autoritatile de la Bucuresti au in vedere, in 2019, inghetarea salariilor bugetarilor la nivelul…