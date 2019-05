Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta a inceput deja ședințele de chimioterapie și considera ca aceasta incercare este ca un dar de la Dumnezeu, scrie fanatik.ro. Artista se incapațaneaza sa lupte, duce la bun sfarșit toate activitațile sale și mulțumește in fiecare zi pentru ce are. Solista iși ține la curent fanii in privința…

- Rona Hartner a marturisit ca era sa intre in depresie din cauza bolii. Rona Hartner, operata pentru a doua oara de cancer la colon. Mesaj cutremurator de pe patul de spital "Ma simt bine, mi s-a adaugat un cateter pe anestezie locala pentru a incepe chimio. Trebuie sa fac sase luni…

- Rona Hartner va fi operata astazi, din nou. Actrița se afla in Franța, acolo unde va suferi o noua intervenție chirurgicala la colon. Totodata, Rona va incepe și tratamentul cu citostatice. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania, dupa ce a ajuns de urgența…

- Rona Hartner va fi operata din nou. Actrița se afla in Franța, acolo unde va suferi o noua intervenție chirurgicala la colon. Totodata, Rona va incepe și tratamentul cu citostatice. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania, dupa ce a ajuns de urgența la spital…

- La doua luni dupa operația prin care a trecut, Rona Hartner are din nou emoții. Medicii i-au dat o veste crunta. Artista sufera de cancer la colon, insa ramane optimista ca toata aceasta perioada dificila va trece curand. „Mi s-a depistat un cancer de colon, dupa ce am facut ocluzie intestinala.…

- Andreea Balan se recupereaza dupa problemele pe care le-a avut in ultima perioada de timp. Pentru a-și reveni cat mai repede, artista ia o mulțime de medicamente. Cantareața a suferit un stop cardio-respirator dupa operația de cezariana pe care a suferit-o in urma cu doua saptamani. Acum, vedeta se…

- Rona Hartner trebuia sa plece in Franta, dar a acuzat probleme de sanatate, iar medicii i-au descoperit o tumora pe colon si au internat-o de urgenta pentru operatie. "A fost o operatie clasica, pentru a putea indeparta tumora. Interventia a fost complicata, dar s-a incheiat cu bine dupa sase…

- Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, iar actrita este internata acum la terapie intensiva. S-a trezit, este constienta si comunica. Medicii i-au administrat un sedativ usor pentru a o ajuta sa treaca peste durerile survenite in urma operatiei. A fost o interventie dificila,…