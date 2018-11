Stiri pe aceeasi tema

- "Alaturi de tine pentru totdeauna, Fernando del Paso!'', a scris pe Twitter Universitatea din Guadalajara care i-a acordat scriitorului titlul doctor honoris causa in anul 2013.Celebru pentru culorile electrizante ale tinutelor pe care obisnuia sa le poarte si pentru simtul umorului, autorul…

- In aceasta seara pagina de Facebook a echipei naționale a anunțat ca baiatul fostului internațional Cosmin Pașcovici, Denis, s-a stins din viața la 14 ani, impliniți pe 20 septembrie. Denis fusese operat de 17 ori pe creier, din care nu mai avea decat 20 la suta, in urma unui cancer cranian. In urma…

- Artistul Daniel Siminic a incetat din viața in urma unui infarct. Anunțul a fost facut de Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu artistul. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii ani, s-a facut remarcat in producția video, acolo unde a lucrat cu o mulțime…

- Artistul newyorkez Arthur Mitchell, primul dansator vedeta afro-american, a murit miercuri la 84 de ani, a anuntat Dance Theatre of Harlem, compania de dans pe care a cofondat-o in 1969, relateaza joi...

- Actorul Dudley Sutton, cunoscut de milioane de oameni ca Tinker Dill din Lovejoy, a murit la varsta de 85 de ani. Foști colegi au adus un omagiu „marelui actor și omului minunat” care a fost diagnosticat cu cancer in acest an.

- O indragita actrița de televiziune, Liz Fraser, s-a stins din viața la 88 de ani, intr-un spital din Londra. Actrița britanica a aparut intr-o telenovela și in numeroase producții, precum Carry...

- Neil Simon, legendarul dramaturg care a scris The Odd Couple si Barefoot in the Park, a murit la 91 de ani, conform TheGuardian citat de Antena3.ro Scriitorul a murit duminica, in urma unor complicatii cauzate de pneumonie. S a stins din viata intr un spital din Manhattan, a declarat pentru The Associated…

- Neil Simon, legendarul dramaturg care a scris "The Odd Couple" și "Barefoot in the Park", a murit la 91 de ani, conform TheGuardian. Scriitorul a murit duminica, in urma unor complicații cauzate de...