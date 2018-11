Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenisman german Alexander Zverev l-a invins pe sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, cu 6-4, 6-3, duminica, in finala Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, desfasurata la O2 Arena din Londra. Sascha Zverev (21 ani), care ii succede in palmares bulgarului Grigor Dimitrov,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat, sambata seara, in finala Turneului Campionilor de la Londra, Nitto ATP Finals, dupa ce l-a intrecut pe sud-africanul Kevin Anderson cu 6-2, 6-2, intr-o ora si 15 minute. Bilantul meciurilor directe este acum de 8-1 pentru…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, deja calificat in semifinale, l-a invins vineri pe croatul Marin Cilic cu 7-6 (9-7), 6-2, vineri, in ultimul meci din Grupa Guga Kuerten a Turneului Campionilor, ATP Finals, care are loc la Londra. Liderul mondial a castigat grupa cu trei victorii, iar sambata, in penultimul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, l-a invins pe americanul John Isner cu 6-4, 6-3, luni seara, la Londra, intr-un meci din cadrul Grupei ''Guga Kuerten'' a Turneului Campionilor, Nitto ATP Finals, dotat cu premii totale de 8,5 milioane dolari. Djokovic s-a impus intr-o…