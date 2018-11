Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii de la ziarul local Diario Extra scriu ca in perioada petrecuta in Costa Rica in libertate, in care Elena Udrea și Alina Bica au fost supravegheate, cele doua evitau utilizarea cardurilor bancare și iși schimbau des locuințele, potrivit Digi24.Elena Udrea și Alina Bica ar fi folosit…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, joi, despre operațiunea prin care Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, care sunt cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, la cateva ore una dupa cealalta.„Eu…

- Noi informații de ultima ora! Autoritațile din Costa Rica au decis, joi (4 octombrie), arestarea preventiva pentru doua luni a Elenei Udrea și a Alinei Bica. Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa a DIICOT Alina Bica au declarat deja recurs la decizia de arestare Veronel Radulescu, avocatul Elenei…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a anuntat, joi dimineata, retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, in Costa Rica, in urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Poliției Romane.Presa din Costa Rica a difuzat,…

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune, legat de retinerea Elenei Udrea pe strada, in Costa Rica, ca procedura de extradare va parcurge etapele legale, el spunandu-le jurnalistilor sa nu faca "din acest personaj" un subiect national

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…