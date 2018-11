Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Ileana Stana-Ionescu va primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei „in semn de multumire pentru contributia adusa la dezvoltarea si promovarea teatrului romanesc”, au votat, joi, consilierii in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul ședintei de consiliu ca 100 de autobuze noi vor intra in parcul auto al STB. Acestea vor fi dotate cu aer conditionat și prize USB.Citeste si CSM vine cu precizari in cazul procurorilor respinși de Iohannis: Nu s-au primit…

- Termoelectrica a finalizat cu succes lucrarile de reparare a conductei termice deteriorate ce alimenteaza sectoul Rașcani cu energie termica.Acum toate blocurile locative aflate in deconectare sunt reconectate la serviciile de alimentare cu energie termica.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari luni ca nu se vor scumpi facturile pentru apa calda si caldura, în ciuda faptului ca ELCEN a solicitat o crestere de tarif pentru pretul de productie a gigacaloriei.

- Cu troleibuzul la Trușeni. In mai puțin de o luna va fi inaugurata ruta 34, care va face legatura intre suburbia Trușeni cu centrul Capitalei.Deocamdata nu este clar cate troleibuze vor circula pe noua linie si care va fi orarul acestora.

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat.

- Comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Crețu, le-a solicitat voalat politicienilor romani sa nu o mai implice in luptele politice interne din Romania. Reacția ei vine dupa ce a fost invocat numele ei in cel mai recent conflict din cadrul PSD, partid din care provine și ea, dintre…

- Incepand de luni, 3 septmebrie, pe strazile Chisinaului vor circula mai multe trolebuze si autobuze. Reprezentantii Regiei Transport Electric si ai Parcului Urban de Autobuze au anuntat ca trec la graficul de toamna intrucat orasul devine mai aglomerat.