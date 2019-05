Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Menghia a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, care deja este vedeta pe Instagram! Celebrul model s-a fotografiat intr-o ipostaza inedita alaturi de micuța Caroline, iar fotografia postata pe rețelele de socializare i-a facut pe internauți sa inroșeasca butonul de like!

- Fotbalistul David Carmo, in varsta de 19 ani, a primit cea mai crunta veste din viața lui, chiar inainte sa intre de inceperea meciului. Parinții tanarului se deplasau pentru a fi prezenți la meciul...

- Un barbat s-a dus la doctor crezand ca a fost mușcat de o insecta, insa a ajuns sa ramana aproape orb. David Histon, in varsta de 66 de ani, a observat ca avea o pata roșie pe nas și credea...

- Mioara Roman a ajuns la spital. Aceasta a fost internata o zi pentru a face investigații. Mioara Roman, fosta soție a ex-premierului Romaniei, Petre Roman, nu s-a simțit foarte bine. Fiica sa, Oana Roman, a anunțat, pe contul sau de Instagram, ca a mers cu aceasta la spital. "O sa ii faca o internare…

- Tavi Clonda, partenerul de viața al Gabrielei Cristea, a dezvaluit cum a reacționat fiica lor cea mare in momentul in care și-a cunoscut surioara nou-nascuta. "Aseara a luat primul contact. Bine, a mai luat contact si la burtica mamei, dar ieri am adus-o. Am vrut sa o aducem si astazi, dar nu am mai…

- Daca în România statul nu a putut sa ofere familiei altceva decât diagnosticul de autism, în Anglia a fost suficient ca, la liceu și la facultate, mama sa prezinte documentele medicale pentru ca profesorii și consilierii sa vina cu strategii și soluții personalizate. Tânara,…

- Veste bomba in Romania. Gigi Becali va fi socru mic. Cel mai apreciat afacerist de la noi va avea parte de unul dintre cele mai importante momente din viata sa. Fiica sa cea mare, Teodora, se va casatori anul acesta.