- ​Toni Nadal, unchiul si fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a declarat ca nepotul sau nu este un jucator de tenis, ci o persoana accidentata care joaca tenis, informeaza marca.com, potrivit News.ro. "Rafael Nadal nu este un jucator de tenis. El este o persoana accidentata care joaca tenis.…

- ​Jucatoarea canadiana de origine româna Bianca Andreescu (24 WTA) a declarat forfait pentru turneul de tenis de la Charleston (SUA), competitie pe zgura care urmeaza sa se desfasoare în perioada 1-7 aprilie, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres.Andreescu a abandonat luni în optimile…

- Triumfatoare la Indian Wells, Bianca Andreescu (18 ani), locul 24 WTA, este noua senzație a tenisului. Reprezentanta Canadei și-a inceput cariera in Romania, iar Sebasian Popa, singurul antrenor roman care a lucrat cu sportive de peste Ocean, a dezvaluit secretele din spatele ascensiunii tinerei jucatoare.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de revelatia acestui sezon in circuitul WTA, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in trei seturi, cu 4-6, 7-6 (2), 6-2, joi, in prima runda a turneului de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari.…

- Bianca Andreescu, 18 ani și campioana la Indian Wells, are in spate un istoric de performanțe la junioare. Dar și de modelari ale jocului pentru a-i pune in valoare talentul și a fi diferita. "A fost o calatorie nebuneasca. O poveste de Cenușareasa. Sa am acum numele alaturi de atatea campioane uimitoare…

- * Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a castigat turneul feminin de tenis de la Indian Wells (California), dotat cu premii in valoare de 9.035.428 dolari, trecandu-si in palmares primul sau titlu WTA, dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, pe germanca Angelique Kerber,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de tanara jucatoare canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in trei seturi, cu 6-7 (3), 6-3, 6-3, miercuri, in prima runda a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Begu (28 ani,…

- Spaniolii vor construi un nou teren de tenis la cererea lui Ion Țiriac. In ultima perioada, Ion Tiriac a amenintat ca va muta turneul de tenis de la Madrid, autoritatile din capitala Spaniei nesprijindindu-l suficient.