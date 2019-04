Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul partidei a oprit jocul cu 90 de secunde mai devreme decat ar fi trebuit in mod normal, cand antrenorul echipei Braga i-a cerut plangand sa nu se mai joace meciul si i-a spus de accident. "In aceste momente teribile de durere si consternare, clubul este si va fi alaturi de jucator…

- Mama fotbalistului echipei Sporting Braga B, David Carmo, a murit intr-un accident, iar tatal jucatorului a fost ranit grav, in timp ce se deplasau pentru a fi prezenti la un meci under 19 al fiului sau cu Benfica, relateaza bbc.com potrivit news.ro.Arbitrul partidei a oprit jocul cu 90 de…

- Un tanar de 27 de ani a fost ranit in accident petrecut in noaptea de luni spre marti, pe DN7, la intersectia cu breteaua de legatura a autostrazii A1 Sebes-Deva, la Vintu de Jos. Soferul masinii in care se afla tanarul a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul intr-un parapet. Barbatul…

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs in Lumina, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orelor 14.15, un barbat 21 de ani a condus un autoturism pe strada 22 decembrie din localitatea Lumina dinspre strada Eroilor, iar la intersectie cu strada Pelicanului nu a respectat…

- O fetița de 4 ani a murit într-un accident petrecut în județul Brașov, produs la ieșirea din Rupea spre Sighișoara, unde o mașina cu 4 persoane s-a rasturnat într-un pârâu. Sora fetiței, în vârsta de 11 luni, și parinții ei au fost transportați la spital, în…

- Un sofer roman de TIR a murit pe autostrada, in Germania, in timp ce dadea declaratii politistilor. In varsta de 41 de ani, romanul coborase din cabina dupa o tamponare usoara cu o masina, informeaza Observator.tv.Citește și: Raport ingrijorator pentru Germania: șapte extremiști arestați chiar…

- Dascalul unei biserici din Vaslui a fost implicat intr-un accident neobișnuit in oraș, sambata dupa-amiaza. Aflat la volanul mașinii personale, tanarul de 20 de ani, care este dascal la o biserica din oraș, a pierdut controlul autoturismului. Mașina a derapat și a lovit un gard, apoi a intrat in scara…

- Un tanar din Cluj a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident rutier in urma caruia o tanara a murit, iar el a fost ranit grav, șoferul aflandu-se sub influenta substanțelor psihoactive, potrivit unor surse din Politie, scrie Mediafax.Un tanar in varsta de 19 ani, din Florești,…