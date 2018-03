Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… Proiectul „Dragostea in actiune” pentru familiile nevoiase din Vaslui merge mai departe si se pregateste de urmatoarea sarbatoare importanta pentru crestini: Pastele. Toti cei care doresc sa contribuie la noua campanie umanitara, pot trimite un mesaj pe site-ul www.dragosteinactiune.ro. In…

- NOU… Veste buna pentru tinerii din Vaslui, care isi doresc sa viziteze Europa. Parlamentul European a aprobat programul “Discover EU”, un program prin intermediul caruia toti cetatenii care implinesc 18 ani vor putea beneficia, timp de o luna, de calatorii gratuite cu trenul in toate statele membre…

- Angajatii Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, dar si cei de la Centrul de Transfuzie, ar putea beneficia de sporuri salariale in marime de 80%, respectiv 40% din salariul de functie, tinandu-se cont de sporul pentru vechimea in munca. Prevederile se contin intr-un proiect de hotarare de Guvern,…

- Peste 4.000 de elevi de clasa a opta din județ au susținut simularea evaluarii naționale cu subiecte elaborate de Centrul de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației. Salile au fost supravegheate video și s-au aplicat aceleași reguli ca la examenul propriu-zis. Luni și marți, elevii de…

- In urma selecției in vederea infiintarii la nivelul fiecarui judet din tara a centrelor de excelența din cadrul proiectului Ministerului Educatiei privind „Promovarea și susținerea excelenței, in educație prin dezvoltarea competențelor in disciplina Tehnologia Informației” Liceul Tehnologic ”Dumitru…

- SERBARE…Elevii Scolii Gimnaziale “Mihail Sadoveanu” Vaslui au sarbatorit, la Centrul “Alexandra Nechita”, vineri, 2 martie, Ziua martisorului si Ziua mamei, oferind pentru parinti un spectacol reusit. Programul a fost unul variat, copiii din invatamantul primar si gimnazial au cantat, au dansat, au…

- Veste buna pentru locuitorii de pe Valea Buzaului. A fost redeschis spitalul de la Parscov, unitate sanitara care va funcționa ca secție exterioara a Spitalului Județean de Urgența Buzau. Doua milioane de lei a alocat Consiliul Județean pentru reabilitarea și dotarea noului centru mulifuncțional cu…

- Ministerul Sanatații a cerut luni direcțiilor de sanatate publica, unitaților sanitare și serviciilor de ambulanța implementarea unor masuri suplimentare privind acordarea asistenței medicale, pentru a preintampina aparitia unor evenimente nedorite in randul populatiei din zonele aflate sub avertizari…

- SUCCES…Centrul de Resurse pentru Afaceri din Vaslui (CRAV), la care Tudor Buzatu este director, va inghiti in jur de jumatate de milion de lei pe salarii in acest an, la un numar de 11 angajati. Pana in acest an, la CRAV erau 10 persoane angajate, insa Tudorel a decis ca este nevoie si de un [...]

- Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fata de femei si a violentei in familie pentru anii 2018-2023 și Planul de actiuni pentru implementarea acesteia, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare si protocol a Guvernului. Documentul prevede…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. Trenul Inter Regio 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator…

- Noi masuri pentru combaterea violentei fata de femei si a violentei in familie. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fata de femei si violentei in familie pentru anii 2018-2023 și Planul de actiuni privind

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a identificat, prin Directiile pentru Agricultura Judetene, pornind de la efectivele de ovine si productia de lana obtinuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana si piei de animale. In prezent, exista 20 de centre care colecteaza lana…

- Peste 30 de localitați din Bacau și Vaslui sunt fara energie electrica, joi dimineața, din cauza intemperiilor care au afectat rețelele de transport ale furnizorului de electricitate. De asemenea, șase drumuri județene din Bacau au fost inchise circulației ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele…

- In data de 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din loc. Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipul Alba Iulia, a fost agresat fizic de catre…

- Elevii de clasa a XII-a din Ialomița susțin astazi proba orala la Limba și Literatura Romana a examenului de Bacalaureat. O eleva aflata in Centrul de Evaluare deschis la Liceul de Arte «Ionel Perlea» a fost testata in cabinetul medical al unitații de invațamant, fiind suspecta de rujeola. Tanara va…

- Aveti o problema de sanatate, vreti sa consultati un doctor, dar programul medicului dumneavoastra de familie s-a incheiat? Nu aglomerati Unitatea de Primire Urgente! Adresati-va unui centru de permanenta! In județul Arad funcționeaza 16 centre de permanența fixe, care asigura continuitatea asistenței…

- Doar circa jumatate dintre timișenii cu risc crescut de imbolnavire s-au aratat interesați sa ”fenteze” gripa, prin imunizarea artificiala. Este vorba de grupele populaționale incluse de Ministerul Sanatații in cadrul campaniei de vaccinare antigripala gratuita: personalul medical, cei cu varsta peste…

- Iata ce scria Ministerul de Interne iesean, a doua zi dupa Unire, catre administratiile din Dorohoi, Botosani, Falciu, Neamt, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci, Galati, Ismail si Cahul: "Inaltimea sa domnul nostru Alexandru Ioan I este ales de domn si a Valahiei de catre Adunarea de acolo in unanimitate.…

- Multe dintre rampele pentru persoane cu dizabilitati sunt construite doar ca sa nu fie amendata primaria. Intr-un sat din Vaslui, batranii si infirmii se tarasc la propriu pe scari ca sa ajunga la medicul de familie. Edilul are un singur raspuns la chinul oamenilor: rampa este prea abrupta pentru ca…

- Ministerul Sanatații recomanda vaccinarea antigripala. Ministrul Florian Bodog spune ca vaccinurile sunt gratuite și sigure, ele fiind disponibile in cabinetele medicilor de familie din țara noastra. Avand in vedere evolutia sezonului epidemic de gripa, care in acest an a debutat mai tarziu fata de…

- Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru continuarea vaccinarii antigripale. Florian Bodog spune ca mai sunt disponibile aproape 300 de mii de doze gratuite in cabinetele medicilor de familie. Ministrul Sanatații a facut un apel la medicii de familie pentru ca aceștia sa continue…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de hotarare de Guvern prin care este propusa majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului, cu 345 lei

- Mihaela Chitariu, directoarea CJAS Vaslui. Inceputul de an le aduce mai mulți bani medicilor de familie și asistenților care lucreaza in centrele de permanența, conform Ordinului 1484 din 21 decembrie 2017. Astfel, tariful orar pentru medicii titulari de cabinet, precum și pentru medicii angajați este…

- ASS FC Vaslui este lidera ligii a patra, fiind singura echipa neinvinsa in campionat, avand la activ noua victorii și doua remize. ASS FC Vaslui a terminat turul ligii a patra pe primul loc al clasamentului, la o distanța de trei puncte de principala urmaritoare, Flacara Muntenii de Sus, și la șase…

- PSD, in corzi! SECRETOMANIE…Forfota in PSD, toata suflarea a fost convocata in mare taina si se zvoneste ca la intalnire ar veni chiar seful partidului, Liviu Dragnea, care-si numara adeptii prin Moldova! MIZA RAZBOIULUI… In cel mai deplin secret, Dumitru Buzatu, liderul PSD de la Vaslui, a convocat…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis, miercuri, catre Ministerul Sanatații, un set de masuri prin care incearca debirocratizarea activitații din asistența medicala primara. Printre acestea se regasesc schimbari importante cu privire la tratamentele compensate și gratuite prescrise de medici…

- Un centru care asigura asistenta sociala si medicala specializata, ingrijire la domiciliu si consiliere pentru 35 de varstnici din comuna Plopis functioneaza la Iaz, gratie unui proiect finantat in cadrul unui grant elvetian. Proiectul, implementat de administratia locala din Plopis si Asociatia Pro-Vita…

- Moartea unui bebeluș in spital, anchetata abia dupa o luna. Tudor Andrei Radu, baiețelul Nicoletei și al lui Paul Radu, ingrijitoare și șofer, s-a nascut pe 1 septembrie 2017 in Spitalul de Urgența „Sf. Pantelimon”, prin cezariana la termen, un copil normal, de 3,7 kilograme. UPDATE – ora 13.55: Urmare…

- Repercusiunile problemelor din sistemul de sanatate se rasfrang asupra pacienților, aceștia fiind cei care sufera cel mai mult. Medicii de familie, nemulțumiți de modul in care sunt platiți de...

- Puțin inainte de Craciun, elevii și cadrelele didactice de la școlile din satul Fastaci, comuna Cozmești, au avut un motiv de bucurie: au primit mobilier nou. “Printr-o acțiune caritabila organizata de parintele Constantin Mogoș, de la Biserica Domneasca «Sfantul Ioan Botezatorul» din Vaslui, cu sprijinul…

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- ”Verificare in permanenta” a panourilor pe teme de sanatate Panou antivaccinare în Brasov. Foto: facebook.com/DrRaedArafat. Directiile de sanatate publica din toata tara verifica de acum în permanenta panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura…

- * Asa s-a nimerit de data asta, sa va uram toate cele de cuviinta la inceput de an nou chiar in ajun de Boboteaza, dar poate ca era nevoie de o perioada de pauza, sa va mai linistiti si sa va mai odihniti. Asadar, un an mai bun sa avem cu totii si sa intram in subiecte. Chefurile de Revelion au fost…

- Veste buna pentru pacienti. Medicii de familie elibereaza din nou retete compensate si gratuite dupa cateva zile de pauza. Potrivit CNAS; perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat,…

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Aproximativ 40 la suta dintre medicii de familie din judetul Vaslui au semnat, miercuri, noile contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui, a anuntat directorul general al institutiei, Mihaela Chitariu. ‘Dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui, 60 si-au dat acordul…

- Medicii de familie din Cluj vor consulta pacientii, mai ales pe cei cu boli cronice si cazurile care constituie urgente, dar nu vor elibera retete si trimiteri medicale, prin acest comportament ei dorind sa se ralieze la protestul de la nivel national, care are ca scop determinarea unei renegocieri…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ii acuza pe medicii de familie ca folosesc pacienții in protestul pe care l-au demarat in data de 3 ianuarie. „Acest protest a pornit de la o serie de discuții pe care impreuna cu Casa de Asigurari le-am avut. Am facut o suplimentare a sumei acordate medicilor de…

- Un accident ciudat s-a petrecut in centrul Iasului. Un autoturism elegant marca BMW a lovit zidul Casei Dosoftei. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acestea erau de Vaslui. Deocamdata nu avem informatii despre cum s-a petrecut coliziunea.…

- Lista locurilor de munca încadrate în condiții deosebite, în temeiul carora se acorda pensie pentru limita de vârsta în condiții avantajoase, se propune a fi actualizata. Un proiect de hotarâre de Guvern a fost elaborat de catre Ministerul Sanatații, Muncii și…

- Bugetul redus ii determina și anul acesta pe gorjeni sa-și petreaca Revelionul in fața televizorului. Recunosc ca și-ar dori sa sarbatoreasca noaptea dintre ani intr-un restaurant, insa banii puțini nu le permit acest lucru. Așadar, cele mai multe pahare de șampanie vor fi ciocnite de gorjeni in sufragerii.…

- Recent, Alexandru Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte bine. In schimb, sotia lui se deplaseaza doar cu ajutorul scaunului cu rotile si are nevoie in permanenta sa fie supravegheata de cineva. In 2016, sotia lui Alexandru Arsinel a cazut pe scari si s-a…

- Primarul Daniel Harpa si viceprimarul Vasile Apopei isi vor petrece Craciunul in familie. Daniel Harpa va merge la parintii sai din Timisesti, dar in noaptea de Revelion va fi alaturi de targnemteni in centrul orasului. Si viceprimarul Apopei va sarbatori Craciunul in familie, dar in noaptea de peste…

- De Ignat, in mod traditional, romanii sacrifica porcul si fac o masa mare dupa aceea, cunoscuta in popor drept pomana porcului. Pentru unii, insa, aceasta traditie poate insemna probleme cu legea. O familie din Galati si-a parlit, miercuri seara,p orcul pe trotuar, intr-o zona centrala a orasului Galati,…

- Un cabinet stomatologic școlar a fost inființat de municipalitate, prin Direcția de Servicii Sociale, in incinta Școlii Gimnaziale nr. 19. „Dupa ce anul trecut am inființat primul cabinet stomatologic dedicat studenților brașoveni, anul acesta am inclus in buget alte doua astfel de cabinete, unul in…

- Un cabinet stomatologic școlar a fost inființat de municipalitate, prin Direcția de Servicii Sociale, in incinta Școlii Gimnaziale nr. 19. „Dupa ce anul trecut am inființat primul cabinet stomatologic dedicat studenților brașoveni, anul acesta am inclus in buget alte doua astfel de cabinete, unul in…

- Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA. Viata frantuzoaicei Bartoli a fost un cosmar in ultimii ani, dar sportiva in…