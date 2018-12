Veste bună: Prețul benzinei a scăzut sub 5 lei pe litru Petrom, cel mai mare comerciant de carburanti auto din Romania, deruleaza o promotie prin care, in fiecare week-end, de vineri de la ora 23.00 pana duminica la ora 23.00, benzina vanduta in unele statii de distributie este mai ieftina cu 6 bani pe litru, iar motorina cu 3 bani pe litru, scrie economica.net. Promotia se deruleaza in 199 de statii Petrom din toata tara, dintre care 30 in Bucuresti. Dupa ce Petrom va aplica reducerea de week-end, in mai multe statii din Bucuresti pretul benzinei va scadea, in week-end, sub pragul de 5 lei/litrul. Iata cateva exemple. Statia de pe Bulevardul Timisoara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

