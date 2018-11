Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 26 noiembrie si pana la 27 decembrie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, dar și in Piața Unirii va avea loc Targul de iarna, in cadrul caruia producatori și comercianți vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de Iarna: decorațiuni de Craciun, produse de artizanat,…

- Danuț Andrușca a fost inlocuit din funcția de ministru al Economiei. Una dintre cele mai mari acuze care i s-au adus a fost faptul ca nu a fost prezent in spațiul public și nu a vorbit despre activitatea sa. Dupa ce a parasit ministerul, Andrușca a ținut sa trasmita un mesaj in care mulțumește celor…

- Turta dulce este un desert specific perioadei de iarna pentru foarte multe popoare. Retetele pot fi diferite de la o tara la alta. Unele “bucatarii” o prefera sub forma de biscuiti, altele sub forma de prajitura sau chec, glazurata sau nu, indulcita cu zahar, miere sau melasa. La noi, foarte populara…

- Ca in fiecare an, Direcția de Cultura Carei organizeaza in preajma Sarbatorilor de Iarna, o campanie umanitara. In acest an, scopul acțiunii caritabile este de a-l ajuta pe Florin Barnuțiu (”Viltzi”). Florin are 43 de ani și a suferit un atac cerebral, iar medicii i-au dat doar 1 % șansa de supraviețuire.…

- In perioada 15 - 18 Noiembrie 2018 Compania TAROM participa cu stand de prezentare propriu, la cea de-a 40-a editie a Targului de Turism al Romaniei. In cadrul acestui eveniment de anvergura in industria turismului national la care vor fi prezenti peste 215 de expozanti si va fi vizitat de oficiali,…

- Programul va include manifestari diverse: stiintifice, culturale, artistice, sportive, de divertisment, targuri traditionale, actiuni caritabile pentru familii si persoane in dificultate, iluminat specific sarbatoresc al orasului, festivalul de promovare a datinilor si obiceiurilor romanesti din perioada…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, regreta tragedia din sectorul Râșcani si transmite condoleanțe tuturor familiilor și apropiaților celor decedați în urma exploziei. Acesta a mai spus ca oamenii care au avut de suferit în urma exploziei devastatoare din sectorul Râscani vor beneficia…

- Ca sa nu fie prinși, probabil, nepregatiți de sarbatorile de iarna, autoritațile locale barladene au inceput deja amplasarea ghirlandelor luminoase.Adica, la peste 28 de grade, miercuri 5 Septembrie, se lucra cu spor la prinderea ghirlandelor luminoase ce urmeaza sa se aprinda in luna Decembrie,…