- Vase de lux pentru croaziere, ambarcatiuni de mare capacitate pentru exploatatii petroliere si nave de transport maritim vor fi construite in Mangalia, in cel mai mare santier naval din Europa, este mesajul transmis de reprezentantii Ministerului Economiei. La doar sase luni de cand santierul Damen…

- Increderea agricultorilor in subventiile acordate de Guvern a crescut considerabil de la inceputul acestui an.Potrivit unui comunicat de presa, investițiile in agricultura, de la inceputul acestui an, se cifreaza la circa 550 milioane de lei, ceea ce a permis crearea 239 locuri noi de

- O companie IT din tara este in cautarea programatorilor. Sapte locuri sunt vacante si se ofera un salariu de pana la 30 de mii de lei. Asta arata un top cu lista celor mai bine platite joburi, facut lunar de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, spune ca peste 85% din noile locuri de munca au fost create in ultimii cinci ani de catre IMM-uri, acestea reprezentand 67% din totalul ocuparii fortei de munca din UE.

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, una dintre entitatile care a contribuit decisiv la dezvoltarea regiunii de vest a Romaniei, a ajuns la varsta de 20 de ani. Investitiile totale aduse in cele patru judete componente, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, au depasit un miliard de euro,…

- Conform Ziarului Financiar, companiile au creat 80.000 de noi locuri de munca in 2018, iar cele mai multe noi angajari au fost realizate tot in marile orase, unde s-au facut noi investitii, salariile au ...

- Compania Ford a investit aproximativ 1,3 miliarde de euro in cei 11 ani de cand a preluat fabrica de la Craiova, a declarat presedintele Ford Romania, Ian Pearson, care a adaugat ca este important ca Guvernul sa-si duca la indeplinire angajamentele in ceea ce priveste infrastructura de transport, informeaza...

- Intr-o singura luna, in tara au aparut aproape 500 de locuri de munca vacante. Evolutia este reflectata in statisticele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.In realiate, insa, criza bratelor de munca este mult mai mare.