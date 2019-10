Veste bună pentru zeci de mii de români. Plăţile de la stat au început de vineri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a inceput plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferent perioadei 1 aprilie - 30 iunie 2019 (trimestrul II/2019), conform unui comunicat remis, vineri. Suma platita este de 102.599.740 lei (reprezentand 52,67% din valoarea totala de 194.767.889 lei) pentru un numar de 17.703 beneficiari si o cantitate de motorina de 54.116.690,999 litri (din 102.730.950,503 litri). Valoarea accizei la motorina pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru. Ajutorul de stat pentru motorina este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

