Veste buna pentru Vanghelie. Ce a decis instanta

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri...

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este judecat.

- Inalta Curte a dispus, miercuri, redeschiderea unei spete in care apare numele fostului ministru de Interne Oprea. Totul a pornit de la o plangere pe care un fost angajat al Ministerului de Interne a depus-o, vizand suspiciuni de abuz in serviciu, mai precis privind o presupusa implicare a lui Oprea…

- Se poate spune ca Sorin Blejnar a obtinut o prima veste buna din instanta, avand in vedere decizia dispusa – pe fond – de instanta, in dosarul “Motorina”, cum este cunoscut opiniei publice. Concret, fostul sef al Fiscului a fost achitat, in prima instanta, anunta Antena3. Cum decizia nu este, insa,…

- De la un episod ce ar fi trebuit sa insemne doar bucurie si emotie pozitiva, pentru ca vorbim despre o serbare de 8 martie, s-a ajuns la un incident pe care il ancheteaza politia. Concret, un invatator dintr-o scoala aflata in localitatea Jucu de Sus, din Cluj, este acuzat ca ar fi lovit cu un […] Acuzatie…

- Razvan Lucescu și PAOK au primit o veste importanta: Comisia de Disciplina a celor din Grecia a decis sa inapoieze cele trei puncte echipei lui Lucescu, dupa incidentele de la meciul Olympiakos, Inițial, PAOK pierduse meciul cu Olympiakos cu 3-0 și i s-au luat 3 puncte, dupa ce Oscar Garcia, antrenorul…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - ACHITAT dar CU PLATA PREJUDICIULUI!

- Dupa ce in prima faza senatorii dadusera unda verde initiativei legislative ce prevede ca ultima zi de vineri inaintea Sfintelor Pasti, cunoscuta in popor drept Vinerea Mare, sa fie sarbatoare legala nelucratoare, initiativa a fost supusa, de aceasta data miercuri, votului deputatilor. Iar alesii neamului…

- Pana sa ajunga la Presedintie propunerea inaintata de catre ministrul Justitiei, s-a aflat deja un punct de vedere. Concret, intr-o prima reactie venita dinspre Presedintie, pe fondul deciziei anuntate de catre minsitrul Justitiei, joi seara, aceea de a declansa procedura de revocare a sefei Directiei…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Camera Superioara a Legislativului a dat unda verde, miercuri, unei initiative semnate de cateva zeci de alesi, de la UDMR, dar si de la PSD si nu numai, prin care vinerea de dinaintea Sfintelor Pasti, ultima vineri din Postul Mare, sa fie declarata zi de sarbatoare legala si in care nu se lucreaza.…

- Judecatorii au aplicat una dintre cele mai mari lovituri procurorilor DNA! S-a intamplat intr-o instanța din București, iar decizia va afecta, pe viitor, toate acțiunile DNA. Concret, Direcția condusa de Laura Codruța Kovesi a fost condamnata pentru „incatușare excesiva”.In decembrie 2015,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea Federatiei Romane de Tenis privind noua conducere a acestui for, conducere rezultata in urma alegerilor din cadrul Adunarii Generale din 17 noiembrie 2017, se arata intr-un comunicat al FRT. Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat, marti, asupra cererii Federatiei…

- Inalta Curte a pronuntat, marti dupa-amiaza, decizia definitiva in cauza cunoscuta opiniei publice drept “mita pentru judecatoare”. Ioan Becali a fost condamnat definitiv la 7 ani si 4 luni de inchisoare, in timp ce Victor Becali 5 ani si 8 luni. In schimb, Cristian Borcea, fostul boss de la Dinamo,…

- Conducerile celor doua Camere ale Parlamentului au luat, joi, o decizie in privinta infiintarii Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP-ul, mai exact pentru “verificarea activitatii” actualului director al Serviciului, Lucian Pahontu, si “a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat…

- O instanța de judecata a decis ca Facebook ultilizeaza in mod ilegal datele personale ale utilizatorilor rețelei de socializare și nu i-a informat in mod adecvat cu privire la aceasta practica.

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor…

- O prima reactie exprimata din randul formatiunii social-democrate fata de recentele afirmatii in privinta DNA-ului este cea a secretarului general adjunct al PSD-ului. Concret, Codrin Stefanescu ii cere, e drept ca pe un ton neprotocolar, ministrului Justitiei sa ia masuri. “Asteptam o reactie a Procurorului…

- Seful social-democratilor a facut referire la decizia privitoare la Valcov, amintind, insa, ca este o condamnare in prima instanta. Concret, la o zi de cand s-a aflat ca Inalta Curte a decis, in prima instanta, condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare, pentru acuzatii de coruptie, intrebat…

- Situatie mai rar intalnita: un procuror anticoruptie este trimis in instanta chiar de DNA, mai exact de catre reprezentantii Serviciului Teritorial Ploiesti. Concret, dosarul in care Mihaiela Moraru Iorga este acuzata de “favorizarea faptuitorului” si “fals intelectual in forma continuata (patru acte…

- Conducerea Federației Romane de Tenis nu a fost validata nici marți, 6 februarie. Tribunalul București a dat un nou termen pe 15 februarie, cand a fost citat și Ministerul Tineretului și Sportului. Contestatarii alegerilor din 17 noiembrie 2017, in frunte cu Marius Vecerdea, il acuza pe președintele…

- Un mijloc destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident, joi dimineata, in urma caruia mai multi oameni au fost dusi la o unitate medicala. Concret, un microbuz in care, din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, se aflau cinci pasageri – trei adulti si doi minori…

- Pe langa chestiunea Formularului 600, unul dintre aspectele asupra carora s-a oprit premierul Dancila, chiar din startul celei dintai sedinte a Cabinetului pe care il conduce, a fost cea renuntarii la protectia SPP. Avand in vedere faptul ca informatia ca atat premierul, cat si membrii Executivului…

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Tel Drum nu poate intra in insolventa, a decis Tribunalul Bucuresti Societatea Tel Drum nu îsi poate deschide procedura de insolventa timp de 60 de zile, a decis azi Tribunalul Bucuresti, admitând cererea DNA în acest sens. Directia Nationala Anticoruptie a aratat…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Nemultumiti de faptul ca, dupa doi ani si trei luni de la tragedia care le-a schimbat pentru totdeauna vietile, dosarul investigat de DNA, dupa moartea fiului lor, nu a fost trimis in instanta, parintii lui Bogdan Gigina s-au adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Concret, mama si tatal politistului…

- Presedintele a facut mult-asteptatul anunt in urma caruia Viorica Dancila ajunge, practic, in premiera pentru politica autohtona, in postura de femeie-premier. La finele unei zile pline – cu mai multe ore de consultari, in care a aflat cum anume vad reprezentantii partidelor parlamentare situatia desemnarii…

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa solutioneze acest conflict. In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Mihai Lucan sa stea în arest la domiciliu. Chirurgul este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal și a fost plasat acum în arest la domiciliu, dupa ce judecatorii din București au decis…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat luni ca actionarul sau minoritar, Fondul Proprietatea, a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva companiei, care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta…

- Procesul dintre Andreea Berecleanu și Doina Gradea, director al Televiziunii Romane, pare sa se fi incheiat. Tribunalul București a decis, in sfarșit, cine a caștigat procesul, dupa de vedeta Antenei 1 a facut apel la deciziei data anul trecut de Judecatoria sectorului 2.Instanța decis in…

- Victor Becali va fi eliberat condiționat, au decis joi magistrații de la Tribunalul Ilfov. Decizia instanței este definitiva și nu poate fi contestata. Astfel, Victor Becali scapa de aproape un an din pedeapsa din Dosarul Transferurilor. In 14 septembrie, fratele lui Victor Becali, Ioan Becali, a fost…

- Doi reprezentanti ai Ministerului condus de catre Viorel Ilie vor ajunge in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, instanta care va judeca dosarul ce vizeaza un concurs organizat la institutia cu sediul principal la Palatul Victoria. Este vorba despre Pop Felicia Elena, directoare de cabinet…

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ''contabilul de la Auschwitz'' si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Rasturnare de situatie in cazul medicului Mihai Lucan, dar si in cel al fiului sau, Valerian Lucan. Decizia judecatorilor e extrem de surprinzatoare. Acestia au decis ca cei doi, dar directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi…

- Intrata in vizorul procurorilor anticoruptie, Georgeta Ionescu a aflat ca va ajunge in fata judecatorilor, odata ce reprezentantii DNA au remis Tribunalului Bucuresti dosarul in care apare numele sau. Concret, DNA-ul anunta ca procurorii de la serviciul teritorial Oradea au trimis in instanta cauza…

- Academia Rapid, penalizata cu trei puncte! CSA Steaua, lider solitar in Liga a IV-a. Academia Rapid a ramas fara trei puncte in clasament, dupa ce a pierdut o partida la ”masa verde”. Concret, AMFB a decis sa-i penalizeze pe giuleșteni cu trei puncte, dupa ce Academia Rapid a folosit un jucator fara…

- Elena Udrea va ajunge din nou in fata magistratilor, de aceasta data intr-o cauza in care a fost deferita instantei alaturi de ziaristul Dan Andronic, de la EVZ. Dosarul a fost trimis Curtii de Apel Bucuresti, spre judecare. In dosarul de fata, fostul ministru Udrea este acuzata de trafic de influenta…

- Suspecta in cazul crimei de la Dristor 1 vrea sa scape de arestul preventiv. Si sa fie lasata in arest la domiciliu, la Craiova. Drept urmare a contestat masura preventiva dispusa de instanta dupa cazul care a socat o Romaniei intreaga. Magdalena Serban a fost, miercuri, la instanta. Ocazie cu care…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a decis, cu unanimitate, sustinerea formelor de protest anuntate de magistrati. ''La data de 18.12.2017, a avut loc adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre…