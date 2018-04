Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au actualizat lista proiectelor de autostrazi si a decontat facturi pentru lucrari cu finantare europeana, aproape finalizate.

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. In paralel cu lucrarile de reparatii, firma constructoare deruleaza…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere promite finalizarea lucrarilor la zeci de kilometri in acest an. Directorul general al e (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a anuntat luni ca in 2018 se vor finaliza „cu siguranta” lucrarile la 60 de kilometri de autostrada, acesta fiind un total al mai multor sectoare aflate in stadii avansate de executie.

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, cand Capitala si 14 judete sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, insa in judetul Harghita a fost instituita o restrictie de tonaj pe DN 13A, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta SA intentioneaza sa reabiliteze sistemul rutier A2 tronson km 64 500 96 000 Lehliu Drajna Calea 1 si 2.In acest sens, se va organiza si desfasura o licitatie privind atribuirea contractului…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2, oprita duminica dupa-amiaza intre Bucuresti si Fetesti din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, a fost redeschisa de la ora 23.00, potrivit news.ro.Conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), incepand cu ora 23.00…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri privind lotul 1 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia. Odata urgentate lucrarile de finalizare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis joi spre validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) documentatia pentru licitarea sectiunii 4 a Autostrazii Pitesti – Sibiu, a spus Alin Serbanescu, ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis dupa inspectia din ianuarie de pe lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda sa ii acorde un termen de 90 de zile constructorului italian Tirrena Scavi pentru a rezolva problemele constatate, in special cele de planeitate si rugozitate.…

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Perioada de depunere in SEAP a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii și execuției celor trei loturi ale secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau Borș, parte a autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj Napoca – Oradea – autostrada Transilvania – s-a incheiat luni, 19 februarie, anunța Compania…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

Autostrada A10, intre nodurile Turda și Aiud, este pregatita pentru a primi traficul rutier, susține Asociația Pro Infrastructura, care acuza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca tergiverseaza recepția și deschiderea

- "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere tergiverseaza receptia si deschiderea a 28,75 km pe loturile 3 (Tirrena Scavi) si 4 (Porr), desi se poate circula in perfecta siguranta cu viteza maxima permisa pe autostrada atat pe tronsonul Decea-Turda, precum si pe Decea-Aiud, acesta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a facut receptia lucrarilor pe Autostrada A10, intre nodurile Turda si Aiud, desi, sustine Asociatia Pro Infrastructura, autostrada este pregatita pentru a primi traficul rutier. “Insa Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Firme din Italia, Turcia, Bulgaria si Romania vor sa proiecteze si sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova, parte din centura ocolitoare a Bacaului. Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fosturmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL; Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL…

- "In urma discutiilor cu antreprenorii si in baza experientei privind capacitatea lor de a evolua pe proiect, am facut o analiza care arata ca datele de mai jos sunt fezabile pentru 2018", au spus pentru ECONOMICA.NET surse din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, adica segmentul de 16 kilometri dintre Decea si Turda, cel pentru care ar urma sa se faca receptia lucrarilor, in februarie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, scoate la licitatie contractul de achizitii publice "Servicii de mentenanta pentru sistemul de monitorizare a traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A2, sector…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ”isi bate joc in continuare de Moldova” prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la ”subdezvoltare si izolare”, au…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) "isi bate joc in continuare de Moldova" prin rezilierea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures-Ditrau din Autostrada A8, Moldova fiind condamnata la "subdezvoltare si izolare", au transmis,…

- La 159 de ani de la Mica Unire, Moldova si Tara Romaneasca nu sunt legate si printr-o autostrada. Daca planurile initiale includeau posibilitatea unei autostrazi intre Focsani si Buzau, cele anuntate pe finalul mandatului lui Tudose vizeaza doar un drum expres, si acela via Braila. Soseaua rapida care…

Soseaua rapida care ar trebui sa lege Capitala de Moldova (A7) a devenit teatru de razboi intre proiectanti si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit economica.net. In noiembrie 2016, viitorul drum de aproape

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția inainteaza in ”ritm de melc”, progresul fizic fiind sub 50%, in schimb lotul 4 este…

- Autostrada Sebeș-Turda: Stadiul contrucției pe cele 4 loturi, in luna ianuarie 2018. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie.Citeste si: S-a incheiat VOTUL! Un sondaj al Federatiei Europene a HOTARAT: Cea mai buna gimnasta…

- Receptia Lotului 3 al autostrazii Sebes-Turda, care ar fi trebuit finalizata in 2016, a fost suspendata din cauza unor neconformitati constatate de catre comisia de specialitate, iar autoritatile au stabilit impreuna cu antreprenorul un termen de remediere a problemelor de 90 de zile, a anuntat Compania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca a constatat probleme la lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda si a decis suspendarea procesului de receptie. Autostrada A10 Sebes - Turda traverseaza judetele Alba si Cluj avand o lungimea totala de 70 km, si leaga…

- Comisia constituita in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construcția lotului 4 al autostrazii Sebeș – Turda, a constatat o serie de neconformitați ceea ce a dus la suspendarea procesului…

- Ce defecte de construcție sunt la autostrada Sebeș - Turda. Raportul Companiei de Infrastructura Comisia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) constituita in 9 ianuarie pentru a inspecta, in vederea recepționarii, lucrarile efectuate de antreprenor la construirea lotului…

Fanii dinamoviștii nu rateaza nicio ocazie pentru a-și dovedi inventivitatea, proband acest lucru zilele trecute. In aceste zile, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va deschide traficului primul lot de autostrada din 2018, mai exact lotul 3 de pe autostrada Sebeș-Turda.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice, la sfarsitul acestei saptamani, imagini cu lucrarile in desfasurare pe loturile 1 si 2 ale Autostrazii Sebes – Turda, adica tronsoanele cele mai intarziate, de la Sebes pana la intrarea in Aiud. Sunt evidentiate operatiuni…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Corpul de control va face verificari cu o zi înainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al…

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Reteta folosita la asfaltare face soseaua periculos de alunecoasa. Firma de constructii nu a facut comentarii, dar autoritatile promit ca se vor face reparatii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri lungime si trebuia inaugurat, la fel ca de altfel intreaga autostrada Sebes-Turda, inca din 2016. Inca…

- Echipa de specialiști sosita de la CNAIR a dispus amanatea recepției lotului 3 al Autostrazii A10, Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspecție urmand sa fie facuta peste circa 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de…

- Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a spus, marți, ca podul care va traversa Somesul Mic, in continuarea A3, spre Campia Turzii, va fi dat in functiune in toamna. „Acolo, deocamdata, suntem in discutie cu Hidroelectrica. Urmeaza…

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite, scrie MEDIAFAX. Citeste…

- Dupa demolarea unei porțiuni din autostrada Oraștie-Sibiu, oficialii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu inaugureaza alte șosele la patru benzi fara a verifica cu strictețe modul privind respectarea siguranței rutiere și proiectul de construire a drumului și structurilor.

- Lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, tronson de aproximativ 12 kilometri care leaga municipiul Aiud si Decea, va fi deschis cel mai probabil pana in martie dupa ce o comisie de inspectie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a descoperit anumite neconformitati si ca nu sunt…

- În câteva zile, oficialii CNAIR urmeaza sa anunte deschiderea traficului autostrazii Sebes-Turda, Lot 3. O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta…