Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul a fost aplicat pana acum doar ca proiect pilot și doar in cazul amenzilor de circulație. Instituirea unui sistem electronic și a unui cont unic de plata a tuturor amenzilor la nivel național urmeaza abia a fi aprobata la nivel de hotarare de Guvern. Proiectul de lege care extinde la 15 zile…

- Un top al pensiilor pe fiecare județ din țara ne arata ca Bucureștiul domina clasamentul, dar in top iși face loc și județul Hunedoara, unul dintre cele mai sarace din Romania. Prezența in top nu este tocmai o surpriza pentru ca aici sunt mulți mineri pensionari, iar aceștia incaseaza venituri mai…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, soferii care primesc sanctiuni contraventionale vor putea plati amenda intr-un cont unic, conform celui mai recent act normativ al Ministerului de Finante. Conturile unice in care se vor plati, deocamdata, doar amenzile rutiere sunt urmatoarele: 1. „Contul unic aferent amenzilor…

- Vești bune pentru toți romanii cu pensii mai mici de 600 lei. Noua Lege a Pensiilor prevede ca aceasta categorie de pensionari sa beneficieze de o indemnizație sociala. Din 2019, pensia minima va crește cu 10 procente, ajungand, de la 640 lei, la 704 lei.Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a explicat, in cadrul unui interviu acordat DCNEWS, care este stadiul lucrarilor de consolidare a cinematografului "PATRIA", de pe Bulevardul Magheru, un edificiu emblematic pentru Capitala. Consolidarea si modernizarea acestui cinematograf face…

- Instituirea „taxei pe lacomie“, care va fi platita de banci, in situatia in care media trimestriala ROBOR depaseste pragul de 1,5 %, va duce la cresterea costurilor pentru credite, prin tranferul impozitului suplimentar in nivelul dobanzilor, avertizeaza Consiliul National al Intreprinderilor Private…

- Noul Mers al Trenurilor va intra in vigoare in 9 decembrie, zilnic urmand sa fie in circulatie peste 1.200 de trenuri, in functie de perioada din an, anunta CFR Calatori. Noul program de circulatie va fi valabil pana in 14 decembrie anul viitor. CFR Calatori informeaza ca, incepand din 9 decembrie,…

- Firmele si PFA-urile care nu si-au platit datoriile fiscalecatre ANAF in trimestrul al treilea al anului 2018, adica perioada iulie-septembrie, au aparut pe lista restantierilor. Mai exact, pe 31 octombrie a fost publicata pe site-ul Fiscului lista cu datornicii la bugetul de stat. AFLA AICI…