Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din pretul unui litru de benzina reprezinta taxe, care sunt varsate de marii jucatori de pe piata romaneasca in conturile statului. Practic fara aceste taxe: TVA, accize, supra-acciza un litru de benzina ar costa DOAR 2,90 lei, conform datelor Oil Bulletin. Un litru de motorina…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, ca "exista discutii" privind renuntarea la supraacciza aplicata carburantilor si ca ia in calcul sa propuna acest lucru pana la finalul acestui an, transmite news.ro.Eugen Teodorovici a anuntat ca ia in calcul sa propuna,…

- Benzina și motorina s-ar putea ieftini, daca va eliminata supraaciza la carburanți. Ministrul finanțelor , Eugen Teodorovici a spus ca la acest moment se abalizeaza efectele economice ale unei astfel de masuri. „O sa fie o discutie la nivel de Guvern….Va fi o propunere din partea noastra ca Minister…

- Pretul benzinei si al motorinei ne arde la buzunare: avem cea mai mare scumpire dintre statele membre UE, in ultimul an. O combinatie intre haosul din sistemul fiscal, supraacciza reintrodusa in toamna lui 2017, devalorizarea leului in fata principalelor monede si scumpirea barilului de petrol ne-a…

- Noi prețuri la benizina și motorina. Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Astfel, începând de miercuri, 25 iulie, prețul plafon pentru un litru de benzina scade cu 48 de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca acciza la carburanti ar putea fi scoasa. ”Ne putem gândi la scoaterea accizei la carburanti. Eu personal, mi-as dori foarte mult. În cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce catre populatie.…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va da o aministie fiscala și ca prețul gazelor va scadea in urmatorul an.”ANRE a spus ca e o lege prin care Guvernul poate bloca timp de 3 ani prețul la gaze. Eu susțin ca in urmatorul…

- Veste proasta pentru autoritațile buzoiene care așteptau ca astazi Guvernul sa aprobe alocarea de sume in regim de urgența pentru refacerea infrastructurii afectata de viiturile formate in urma ploilor de saptamana trecuta. Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Executivului au fost incluse doar doua…