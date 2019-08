Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca la CEC se lucreaza la un produs, ce va fi lansat probabil in luna septembrie, prin care se vor putea trimite bani din strainatate fara niciun fel de comision. "Românii trimit bani acasă, foarte bine. Plătesc de multe ori comisioane…

