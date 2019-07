Vineri, ROBOR la 3 luni a coborat la 3,16%. Luni, indicele a scazut la 3,15%, cel mai coborat nivel din 21 martie, cand a fost 3,14%.



Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,32% la 3,31%. Acesta este cel mai mic nivel din 21 martie, cand a fost tot 3,31%.



ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.



BNR a publicat, la inceputul lunii mai, indicele de referinta trimestrial…