Veste bună pentru români! Social-democraţii propun o nouă sărbătoare legală „Revolutia Romana de la 1848 a fost parte a revolutiei europene din acelasi an si expresie a procesului de afirmare a natiunii romane si a constiintei nationale, fiind la baza constituirii statului roman modern", se arata in expunerea de motive a proiectului, potrivit Mediafax. Initiatorii sustin ca cel mai de seama reprezentant al luptei nationale din Transilvania este Avram Iancu, sub conducerea caruia romanii transilvaneni au luptat, in alianta cu armata austriaca, impotriva trupelor revolutionare maghiare. „Anul revolutionar 1848 are o deosebita insemnatate pentru istoria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

