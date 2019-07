Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va institui un sistem electronic de poprire asupra conturilor persoanelor cu datorii, iar poprirea se va efectua numai in limita sumelor inscrise in actele de executare silita, precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES. …

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala de 51 de luni, la un randament mediu de 4,02% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea…

- ​Guvernul a aprobat joi un proiect de hotarâre care prevede ca se va utiliza indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) în locul ROBOR, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Acesta va fi folosit pentru programele "Prima Casa", "Prima…

- Companiile de stat, dar si firmele private ar urma sa beneficieze de o amnistie fiscala, anuntata pentru luna mai. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat detalii despre masura redenumita restructurare financiara. Guvernul vrea astfel sa dea o sansa in principal companiilor publice,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca isi doreste ca prin amnistie fiscala, redenumita restructurare financiara, Guvernul sa dea o sansa in principal companiilor publice, care au datorii mari catre stat, sa se salveze de la inchidere. Ministrul a precizat că amnistia…