Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca se ia in calcul scenariul in care salariul minim sa creasca inainte de 1 ianuarie 2019, așa cum era ...

- Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotarâre în acest sens, a declarat, luni seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Clasa politica cand nu stie ce sa mai faca se gandeste cum sa mai taie de unde nu este. Pe langa faptul ca salariu minim pe economie este jignitor in Romania, Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici vine cu „stralucita” idee de a scoate salariul minim pe economie din sectorul privat. In urma acestei…

- Salariul minim pe economie nu ar trebui impus și in sistemul privat. Ar trebui sa fie doar un reper, considera ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. „Poate chiar și salariul minim pe economie nu trebuie, sunt de parerea ca nu trebuie impus in economie. Il stabilești și il impui in administrație,…