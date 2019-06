Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii USR George Dirca si Florina Presada au depus, la Senat, un proiect care prevede ca salariatii cu norma partiala sa achite contributii de asigurari sociale si de sanatate la nivelul unui salariu minim brut pe tara, aplicabil la contractul part-time, nu la norma

- Initiativa propune abrogarea articolul care face referire la contributia asigurarilor sociale datorate de catre persoanele fizice „care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5),…

- S-a anunțat ca toți acei contribuabili care, in perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie vor fi scutiti de plata contributiei de sanatate, iar valoarea sumei care face obiectul amnistiei se ridica la 1,035 miliarde de lei, potrivit notei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in debutul sedintei de guvern de marti adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia fiscala. Șeful Executivului a precizat ca ordonanța de urgența reglementeaza și contribuțiile de asigurari sociale și de sanatate, prin care vor fi eliminate inechitați…

- O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi ... The post Veste buna pentru angajatii romani. Valoarea tichetului de masa ar putea creste la 20 de lei appeared first on Renasterea banateana .

- Veste importanta pentru romani! Autoritațile au anunțat ce se intampla cu perioada de valabilitate a cardurilor de sanatate emise de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS). Ce trebuie sa știe cetațenii?

- Pentru actualizarea bazelor de date a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) cu situația plații contribuțiilor pentru sanatate, contribuabilii trebuie sa se adreseze direct Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), fara a se mai deplasa la sediile ANAF pentru a solicita dovada depunerii…

- Angajatii romani ar putea avea parte de o noua minivacanta, ca urmare a faptului ca urmeaza sarbatorirea Pastelui. Astfel, ziua de 26 aprilie va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Vinerea Mare, ziua de 27 aprilie va fi libera pentru ca este sambata, ziua de 28 aprilie este prima zi de paste si ziua…