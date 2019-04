Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marti ca cel mai probabil in sedinta de guvern din aceasta saptamana va fi adoptata o ordonanta de urgenta care ii priveste pe profesorii care au luat la concursul de titularizare note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marti ca cel mai probabil in sedinta de guvern din aceasta saptamana va fi adoptata o ordonanta de urgenta care ii priveste pe profesorii care au luat la concursul de titularizare note mai mari de 7 si nu s-au angajat in urmatorii 6 ani de la…

- PROIECT… Veste buna pentru bugetarii care au doua locuri de munca. Acestia vor putea cumula concediile de odihna de la cei doi angajatori, astfel incat vor putea beneficia de cel putin 42 de zile libere pe an. Propunerea a fost inclusa intr-un Proiect de hotarare al Guvernului pentru modificarea Hotararii…

- S-a luat o noua hotarare in privinta concediilor de odihna pentru profesori. Potrivit unui proiect de ordin semnat de ministrul Educatiei, toate cele 62 de zile de concediu din timpul vacantelor elevilor vor trebui sa fie luate in baza unei programari.

- Profesorii din invațamantul preuniversitar au fost anunțați incepand cu noul an ca vor fi trecuți in concediu de odihna pe durata vacanțelor, aceasta decizie fiind luata pentru a taia bugetul alocat hranei pe care aceștia o primesc in vacanța. Conform calculelor, economia ar fi in valoare de 29 de…

- Guvernul ar putea sa sesizeze, marti, Curtea Constitutionala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii refuza pentru a doua oara pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. „Ne-am pus cartile de identitate in dosarul pe care l-am trimis la Cotroceni,…

- Guvernul ar putea sa sesizeze, marti, Curtea Constitutionala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca ii refuza pentru a doua oara pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. „Ne-am pus cartile de identitate in dosarul pe care l-am trimis la Cotroceni,…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca, indiferent daca Romania deține sau nu președinția Consiliului UE, președintele Klaus Iohannis ”trebuie suspendat”, pentru ca ”nu face bine poporului roman” și nu are ”niciun fel de legatura cu Constituția”.”Eu cred ca…