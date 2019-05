Veste bună pentru pensionari. Propunerea care a intrat în dezbatere Pensionarii vor avea, in propriile blocuri, cluburi unde vor putea desfașura diverse activitați, se spune intr-o noua propunere legislativa care a intrat in dezbatere in Senat. Prevederea spune ca blocurile noi, in cea mai mare parte a lor, vor trebui sa aiba prevazute obligatoiu cu ghene, lifturi, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitați și spații speciale in care vor fi organizate cluburi pentru pensionari. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

