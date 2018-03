Veste bună pentru pensionari: Creştere de peste 10% a pensiei Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), consultate de News.ro. In 2016, pensia medie lunara a fost de 948 lei, iar numarul pensionarilor a fost de 5,257 milioane. Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost anul trecut de 9 la 10. Acest raport prezinta variatii semnificative in profil… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

