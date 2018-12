Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins plangerea formulata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea impotriva controlului judiciar impus de procurori in dosarul in care este acuzat de complicitate la favorizarea faptuitorului si cercetare abuziva. "Respinge, ca nefondata, plangerea formulata…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Microsoft II este legal intocmit in privinta urmaririi penale si a administrarii probelor si decide, definitiv, inceperea judecatii. „Respinge, ca neintemeiate, cererile si exceptiile invocate de inculpatii Florica…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a avut nevoie doar de doua termene pentru a respinge recursul formulat de Agenția Naționala de Integritate impotriva Emiliei Arcan, pe care o acuza de incompatibilitate. Soluția instanței supreme confirma decizia Curții de Apel Bacau: “Decizia nr. 3807 din 8 noiembrie…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Cristian și Nicolae Șaim, avocați in cadrul Baroului București, acestia fiind acuzati de cate doua infracțiuni de trafic de influența. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București."In decembrie 2012, inculpatul Șaim Cristian a pretins…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei BURLAN-PUSCAS ELENA, la data faptelor judecator in cadrul Tribunalului Bucuresti, sub aspectul savarsirii a patru infractiuni de luare de mita.…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…