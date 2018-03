Veste buna pentru mame: ghidul solicitantului pentru trusoul nou-nascutilor, la un pas de implementare

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest. Tariceanu…

- Doisprezece senatori și deputați PSD au depus o propunere legislativa prin care anumiți polițiști și militari ar putea beneficia de bani de la stat pentru a-și plati ratele la casa. Propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputaților (aceasta este prima camera sesizata) și urmeaza sa intre la…

- Dupa 10 luni de așteptare, Andreea și Sergiu Hanca au devenit in aceasta noapte fericiții parinți ai unui baiețel perfect sanatos, Zian. Fericitul eveniment a avut loc in aceasta noapte, Sergiu fiind prezent in permanența in salonul de la Maternitatea Regina Maria. "Totul a fost bine, sunt foarte fericit…

- DECIZIE… Veste incredibil de buna pentru cei 30.000 de bugetari din judetul Vaslui. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, ieri, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. Asa…

- Ghidul solicitanților pentru acordarea de finanțari nerambursabile pentru programe/proiecte și acțiuni culturale de interes general in anul 2018 a fost publicat pe site-ul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS), www.culturasalaj.ro, la secțiunea Agenda culturala. Termenul limita de…

- Senatul a aprobat, luni, proiectul de lege prin care dobanda anuala efectiva (DAE) este limitata la de 2,5 ori dobanda legala (2,25% in prezent) in cazul creditelor ipotecare și la 18% in cazul creditelor de consum.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei…

- Ionut „Jaguarul” este marea revelatie de la Exatlon.Putini ar fi pariat pe Ionut Liviu Sugacevschi la Exatlon, la inceputul show-ului. Meciul cu Mexicul, in care „Jaguarul” a invins de trei ori fara drept de apel, l-a transformat in marea revelatie a Exatlonului. In afara ca este un sportiv desavarsit,…

- Este nevoie de 20 de ani pentru a crea o piața pentru un produs. Daca depisteaza un potențial dușman, consumatorii reacționeaza și opun rezistența cumpararii noului produs. Dupa 20 de ani, se instaleaza insa oboseala, rutina, memoria scade, iar metamorfoza devine completa. Regulile pentru crearea unei…

- Petra Kvitova a reusit sa se impuna sambata, in semifinale la Doha, contra liderului mondial Caroline Wozniacki, la capatul unui meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5.

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): PATINAJ ARTISTIC Zilele de competitie: 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 februarie Principiul: patinatorul (sau cuplul de patinatori) incearca sa obtina din partea unui…

- Nicu Maroiu Jr. a primit ieri o alta veste proasta. Dupa ce a ajuns in arestul Poliției Gorj de ziua de naștere, in luna decembrie a anului trecut, procurorii DIICOT au cerut, marți, prelungirea masurii privative de libertate, iar prima instanța, Tribunalul Gorj, a fost de acord. „Admite…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reînfiintat ca minister de sine statator prin Ordonanta 1/31.01.2018, se arata într-un comunicat al MFE, remis vineri, AGERPRES. "Ministerul este autoritate de coordonare în România pentru fondurile europene, fie ca ne referim…

- Veste imensa pentru Simona Halep la nici macar o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine…

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care doresc sa participe la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia opiniei publice un ghid, care prezinta o serie aspecte practice, deosebit de importante pentru buna desfasurare a calatoriei in Republica…

- RUSALII 2018. Anul acesta, ziua de Rusalii este duminica, 27 mai, iar luni, 28 mai, este tot liber legal. In aceeași saptamana insa, dar in ziua de vineri, romanii au din nou liber pentru a sarbatori ziua de 1 iunie.

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.In penultimul act, Halep va evolua cu sportiva germana…

- SC Salubritate Craiova SRL, in parteneriat cu Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova, Asociația RoRec, Primaria Municipiului Craiova și Junior Chamber International (JCI) Craiova desfașoara, in perioada 22.01.2018-15.05.2018, proiectul “Vrei un oraș…

- Veste proasta pentru fanii emisiunii „Visuri la cheie”! Actorul Dragos Bucur si-a dat demisia, renuntand la formatul de la Pro TV dupa trei sezone. Gazda show-ului si-a motivat plecarea prin faptul ca nu mai are timp sa se ocupe si de proiectele cinematografice in care este implicat.

- Din acest an, mamele vor ridica o indemnizatie unica la nastere mai mare. Noua alocatie va fi de 5645 de lei, in crestere cu 345 de lei. Ministerul Sanatatii si Muncii preconizeaza ca ajutorul va ajunge in 2018 la 35 de mii familii.

- Veste perfecta pentru toti soferii din Mioveni. Primarul Ion Georgescu a anuntat ca TIR-urile ce parcau in zona punctului vamal, adica de la calea ferata de la Colibasi pana spre bazinul de inot din oras, nu vor mai avea voie sa faca acest lucru. Edilul a anuntat acest lucru printr-un mesaj postat…

- Ministrul Muncii are un anunt important pentru pensionari. Olguta Vasilescu ne spune cine va castiga mai multi bani si cum se va stabili cuantumul pensiei in functie de stadiul minim de cotizare dar si cum vor fi diferentiate pensiile pentru a fi eliminate unele inechitati. Ghidul pensionarului…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Politistii rutieri continua activitatile de prevenire a evenimentelor rutiere grave in care sunt implicati pietoni. Dis de dimineața, oamenii legii au mers pe raza localitaților Livada, Iclod și Fundatura, unde au imparțit veste reflectorizante pietonilor care stateau la ocazie. Polițiștii au discutat…

- Plafonul alocat al garanțiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza 2 mld. lei, potrivit unei Hotarari aprobata in ședința de astazi a Guvernului. Actul normativ modifica și completeaza Hotararea Guvernului nr.

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017,…

- Veste mare pentru Tavi Clonda si sotia acestuia, Gabi Cristea, la inceput de an. Tavi Clonda va participa la Selectia Nationala pentru concursul Eurovision si a tinut sa le impartaseasca fanilor acest lucru.

- Producatorii romani de rosii in sere si solarii vor putea primi si in anul 2018 ajutoarele nerambursabile de maximum 3.000 de euro fiecare, in cadrul schemei de minimis pentru tomate, cu o valoare totala de 183 milioane lei (circa 40 milioane euro) in acest an, potrivit unei hotarari de guvern publicate…

- Proverbialul ger al Bobotezei va ramane anul acesta... doar un proverb. Meteorologii anunta temperaturi cu mult peste media normala a aceastei perioade. De fapt, cu 8 grade in termometre la malul marii,...

- Nu doar emisiunea “Bravo, ai stil” se bucura de aprecierea unui public numeros, ci si juratii acestui show au intrat la inimile telespectatorilor. Din pacate, unul dintre ei isi ia ramas bun de la colegii sai si de la fani si se retrage pentru a se ocupa in totalitate modei.

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Precedenta experienta asiatica a lui „Reghe“ s-a incheiat cu o demitere de la Al-Hilal (Arabia Saudita). Atunci, el a devenit singurul roman din istoria clubului care n-a castigat niciun trofeu cat a stat pe banca. Ajuns in Emirate, tehnicianul de 42 de ani are un mandat mult mai reusit.

- Auzim deseori vorbindu-se de boli și de tulburari ale deficiențelor, dar in realitate nu exista așa ceva. Intregul concept deriva din perioada de pionierat a medicinii alopate și mai ales din influența infamei teorii asupra agriculturii, inventata de Justus von Liebig și numita „Legea minimului”. Justus…

- Salariul minim in Spania va creste cu 4% in 2018, la 736 de euro (872 de dolari) pe luna, de la 707 de euro in prezent. In 2019, salariul minim va fi majorat cu 5%, la 773 de euro, iar in 2020 cu 10%, la 850 de euro (1.000 de dolari). Aceste masuri vor fi implementate in cazul in care cresterea…

- Comunicat de presa Veste extraordinara! S-a obținut prelungirea termenului de implementare a proiectului de la ZOO Turda! Dupa numeroase eforturi, inițiate de primarul Cristian Octavian Matei, Primaria Municipiului Turda a

- Mai jos redam comunicatul integral al DNA: In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 828/VIII/3 din 18 august 2017 și nr 1154/VIII/3 din 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus…

- Preturile politelor RCA sunt mai mici cu aproximativ 20% in acest moment fața de cat erau cu 3-4 luni in urma. Preturile politelor RCA si ale tarifelor de compensare directa au scazut si s-au aliniat in luna decembrie. Daca acum patru luni nu gaseai nici o polita RCA sub 1.000 de lei pentru autovehicule…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Acum puteți petrece magic sarbatorile de iarna la Iași. Asta pentru ca CFM suplinește numarul de curse pentru data de 25 decembrie a.c. și 8 ianuarie 2018 cu destinația Socola. Garnitura pornește din Gara Feroviara Chișinau la ora 06:40 și ajunge la Iași la ora11:00.La intoarcere, trenul pornește din…

- Veste surprinzatoare pentru fanii sportului alb. Marion Bartoli, campioana de la Wimbledon 2013, isi reia activitatea de jucatoare profesionista, dupa patru ani in care s-a crezut ca s-a retras definitiv din circuitul WTA.

- MAE pune la dispozitia cetatenilor romani "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017".Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate in perioada Sarbatorilor de iarna, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia acestora laquo; Ghidul de calatorie pentru…

- Inainte de startul noului sezon, Simona Halep, locul 1, este in negocieri cu sponsorul tehnic Adidas, iar pentru moment, discuțiile sunt in impas. Ilie Nastase, un apropiat al Simonei Halep, care colaborat in dese randuri cu Adidas, a vorbit despre situația in care se afla romanca și a dat ultimele…

- Primele zile libere din 2018 sunt cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o zi de miercuri.

- Antrenorul vicecampioanei, Nicolae Dica, a spus la finalul partidei cu Viitorul ca echipa s-a comportat foarte bine in partea secunda, dupa eliminarea lui Gnohere, din finalul primei reprize. Tehnicianul a recunoscut ca Denis Alibec va pleca, daca va primi o oferta buna in perioada de mercato. Mihai…

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit, care este insurat, și nu a plecat cu mana goala: i-a luat jumatate de milion de euro lui Florin Salam. Momente crunte pentru Florin Salam. Potrivit Spynews…