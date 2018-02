Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Finala de la Australian Open, pe care a si cistigat-o, poate insemna inceputul unei perioade fabuloase pentru Caroline Wozniacki. Presa din Danemarca speculeaza ca noul nr.1 WTA ar putea fi gravida. Iar jucatoarea n-a infirmat asta. Logodita cu fostul jucator de baschet David Lee, sportiva care tocmai…

- Veste imensa pentru Simona Halep la nici macar o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine…

- Veste imensa pentru Simona Halep la aproape o saptamana de la pierderea finalei de la Australian Open si a primului loc mondial. Principala sa adversara, Caroline Wozniacki, va face un anunt fabulos, scrie presa straina. Este insarcinata si va trebui sa se retraga din tenis mai bine de un an.Citește…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open, informeaza Agerpres. Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne,…

- Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducând cu ea si trofeul cucerit saptamâna trecuta la Australian Open.

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open.Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne, pe Simona Halep,…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open. Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne, pe Simona…

- Chiar daca si-a anuntat retragerea din turneul de la Sankt Petersburg (Rusia), dupa turneul solicitant de la Australian Open, sunt foarte mari sanse ca Simona Halep sa ajunga, totusi, in Rusia. Oficialii turneului au declarat ca i-au propus jucatoarei de tenis din Constanta sa vina si sa evolueze intr-o…

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Simona Halep, care sambata a pierdut finala turneului Australian Open, s-a retras din competite, dar daneza Caroline Wozniacki, noul numar unu mondial dupa ce a castigat la Melbourne primul sau titlu de Grand Slam, va fi principala favorita la Sankt Petersburg. Wozniacki va evolua direct in turul al…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Simona Halep a petrecut 16 saptamani pe primul loc mondial, iar…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata ieri dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite, sursa citata…

- IMAGINI Simona Halep, spitalizata de urgenta intr-un spital din Melbourne. Vezi ce a patit…FOTO Simona Halep a fost spitalizata din cauza deshidratarii pentru cateva ore dupa finala Australian Open, pierdut duminica in fata jucatoarei daneze Caroline Wozniacki. Presa australiana relateaza ca Simonei…

- Efortul supraomenesc al Simonei Halep din timpul finalei de la Australian Open si a spus cuvantul, iar, dupa meci, constanteanca a ajuns la un spital din Melbourne, fiind tratata pentru deshidratare, dupa cum informeaza ESPN.Sportivei i s au pus perfuzii si a stat patru ore la spital.Jucatoarea de tenis…

- Simona Halep, speculata politic. Deputatul PSD Ioana Bran, propusa ministru al Tineretului si Sportului, a scris, sambata, pe un site de socializare, ca daruirea si sacrificiul aratat de jucatoarea de tenis Simona Halep in finala de la Australian Open i-a unit pe romani. „Am vazut astazi un popor unit…

- Gheorghe Hagi, una dintre legendele vii ale fotbalului romanesc i-a transmis Simonei Halep un mesaj plin de emoție și incurajare, imediat dupa ce constanțeanca a pierdut in cadrul finale de la Australian Open, in fața danezei Caroline Wozniacki.

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- "Caroline a meritat victoria, datorita consecventei sale si pentru ca a muncit din greu. Insa cred ca Halep va avea din nou sansa ei. Este o competitoare dura si cu siguranta va ridica deasupra capului un astfel de trofeu", a afirmat Craybas, conform bbc.com. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa,…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sâmbata, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mândra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câstigat finala de la Australian Open în fata Simonei…

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Serena Williams a reacționat pe Twitter dupa finala Australian Open, caștigata de Caroline Wozniacki in fața Simonei Halep, scor 7-6, 6-3, 4-6. "Am avut atatea emoții urmarind finala, dar in final Caroline Wozniacki este noul numar 1 și campioana la Australian Open. Minunat. Sunt atat de fericita.…

- Nicio jucatoare de tenis nu a asteptat atat de mult ca daneza Caroline Wozniacki pentru a redeveni lider mondial, noteaza AFP dupa ce sportiva de origine poloneza a invins-o pe Simona Halep cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 in finala turneului Australian Open, trecand pe primul loc al ierarhiei WTA in dauna romancei.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Sambata, la Melbourne, s-a disputat finala Australian Open intre romanca Simona Halep, numarul unu mondial, și daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, pe o caldura torida, cu un joc insuflețit și echilibat. Primul set a fost caștigat, la limita de Caroline Wozniacki, (7)-6. Setul doi a revenit,…

- Caroline Wozniacki este castigatoarea Australian Open, dupa victoria in fata Simonei Halep, 7-6, 3-6, 6-4. Daneza a devenit, astfel, si locul 1 mondial, loc pe care-l ocupa, deocamdata, chiar Halep. Wozniacki, la fel ca Halep, ajunsese in finala unui Slam, dar nu reusise sa-l castige. Astazi s-a intamplat!A

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-6, Simona isi pierde iar serviciul. SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-3, Simona devine favorita, e randul adversarei sa apeleze la medic.…

- Simona Halep nu a reușit sa caștige turneul de la Melbourne, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala, scor 6-7, 6-3, 4-6. Daneza a caștigat primul turneu de la Mare Șlem din cariera și i-a furat și numarul 1 mondial Simonei Halep

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- HALEP - WOZNIACKI LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM EUROSPORT - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep va disputa sâmbata finala Australian Open împotriva danezei Caroline Wozniacki. HALEP - WOZNIAKCI este LIVE VIDEO pe Eurosport și ONLINE STREAM pe Eurosport Player.…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Francezul Patrick Mouratoglou a vorbit despre finala feminina de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Antrenorul Serenei Williams i-a explicat romancei unde trebuie sa se aștepte la o replica dura din partea danezei. "Este finala perfecta. Numerele 1 și 2 se dueleaza pentru…

- Fostul mare jucator Mats Wilander o vede pe Caroline Wozniacki favorita in duelul cu Simona Halep din finala turneului de la Australian Open, care va avea loc sambata, de la ora 10:00. In opinia specialistului suedez, accidentarea la glezna a Simonei Halep, dar si serviciul lui Wozniacki vor face diferenta…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Simona Halep va juca pentru prima oara in cariera la Australian Open. Constațeanca a invins-o dramatic in semifinale pe Angelique Kerber, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7. In finala turneului de la Melbourne, Simona Halep va juca cu Caroline Wozniacki din Danemarca.

- Jucatoarea daneza s-a calificat in finala feminina a Openului Australiei, invingand-o pe belgianca Elise Mertens in doua seturi, scor 6-3, 7-6. Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki poate deveni nr.1 mondial daca obține o performanța mai buna decat Simona Halep la Australian ...

- UPDATE Partida a fost amânata pentru 06.50. Ea se va disputa dupa terminarea meciului de pe tabloul masculin dintre Chang și Sandgren. SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea…

- Simona Halep s-a accidentat la glezna in primul tur de la Australian Open și urmatoarele meciuri au fost de fiecare data sub semnul intrebarii. Jucatoarea noastr și-a disputat pana la urma toate celelalte jocuri, insa anunța acum ca ar putea renunța la urmatorul turneu, cel de la Sankt Petersburg, daca…

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Lupta pentru menținerea in fruntea clasamentului WTA este insa…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa ce Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open trecand de Lauren Davis dupa un meci de aproape patru ore, ca romanca este “marathon woman” si confruntarea dintre cele doua sportive a fost una epica, un “thriller”. “Halep supravietuieste unui…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa ce Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open trecand de Lauren Davis dupa un meci de aproape patru ore, ca romanca este “marathon woman” si confruntarea dintre cele doua sportive a fost una epica, un “thriller”.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Wozniacki (27 ani), numarul doi mondial, s-a impus dupa o ora si 11 minute.…

- Caroline Wozniacki este una dintre jucatoarele care o pot depasi pe Simona Halep dupa Australian Open in clasamentul WTA. Favorita 2 la Meloburne, daneza a vorbit despre posibilitatea de a ajunge din nou pe primul loc, dar si despre jocul sau din ultimele luni. "Locul 1 e intotdeauna ceva special pentru…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Simona Halep, vanata de daneza Caroline Wozniacki. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”. Intre romanca și nordica exista o distanța de doar 300 de puncte WTA. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”, a admis Wozniacki, care spre deosebiore de Halep, a avut trecere la sponsorul de echipament Adidas, fiind…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…