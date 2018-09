Stiri pe aceeasi tema

- Pagubele produse de pesta porcina africana sunt estimate la peste 3 miliarde de euro. Marii fermieri au fost nevoiti sa concedieze mii de angajati si nu si-au primit inca despagubirile pentru animalele sacrificate. Fiul lui Liviu Dragnea e singurul fermier din Romania care si-a vandut porcii exact inainte…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica faptul ca pesta porcina se raspandeste foarte repede, iar din nefericire cel care propaga acum acest virus este factorul uman. In schimb, Daea este mulțumit de reacția autoritaților. ”Din nefericire, se propaga foarte repede si acum factorul…

- Parchetul General a anuntat ieri ca efectueaza verificari cu privire la modul in care autoritatile au gestionat criza pestei porcine africane. Verificarile au fost demarate atat prin autosesizare, cat si ca urmare a mai multor plangeri inregistrate in ultima perioada. Intre timp, balbaielile autoritatilor,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea trebuie sa-si ceara scuze public victimelor Holocaustului si sa demisioneze, a declarat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. Solicitarea liberalului vine dupa ce ministrul Agriculturii a afirmat ca ce se intampla in prezent in fermele de porci din Romania…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea a facut o declaratie nepotrivita, acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. In urma celor spuse, ministrul si-a exprimat scuzele public. Petre Daea a spus pentru o emisiune TV, ca porcii infestati cu pesta porcina trebuie…

- In timp ce NATO face exercitii in Romania si Marea Neagra, avioane de supraveghere rusesti sunt interceptate frecvent in tara noastra. In prezent, spatiul aerian al Romaniei este aparat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declaratia ii apartine comandorului de aviatie Chris Ball, comandantul detasamentului…