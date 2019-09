Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunile de primire a proiectelor in desfasurare in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 sunt in derulare pentru opt submasuri, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES. Astfel, in cazul sM17.1…

- Astfel, prin proiectul de act normativ creste suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 2019, de la 580 milioane lei, la 595,6 milioane lei, pentru a se asigura resurse financiare pentru plata ajutorului de stat aferent perioadei aprilie - iunie 2019.”Aceasta modificare este…

- Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul rectificarii bugetare și asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar. Produsul intern brut s-a majorat la 1031 miliarde lei, fața de 1022,5 miliarde lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an. Proiectul rectificarii…

- Ministerul Agriculturii a pregatit schema de ajutor de minimis prin care apicultorii vor putea primi bani de la stat pentru a putea compensa pierderile de familii de albine care apar din cauza fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile. Valoarea sprijinului este de 20 lei/familia de albine, iar Valoarea…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, institutia.…

- Pentru a trece cu bine peste necazurile cauzate de fenomenele hidrometeorologice din lunile martie – mai 2019, apicultorii vor primi de la stat un ajutor de minimis in valoare de 20 de lei pentru fiecare familie de albine deținuta. Schema de minimis a fost anunțata oficial de Ministerul Agriculturii.…

- Ministerul Agriculturii vrea sa le acorde apicultorilor un ajutor de minimis de 37 milioane lei, care sa compenseze efectele fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai asupra sectorului apicol, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului.…

- In camera Camera Deputaților a fost votata, in unanimitate, Legea privind aprobarea OUG nr.2/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Noua lege aduce modificari…