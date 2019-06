Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger a revenit pe scena, vineri, la Chicago, in primul concert dupa operatia la inima suferita in aprilie, motiv pentru care The Rolling Stones a amanat turneul nord-american, scrie Reuters.

- Mick Jagger a revenit pe scena dupa ce a suferit o operație pe cord in luna aprilie. Solistul de la Rolling Stones parea incantat ca și-a revenit și a impartașit aceste momente cu fanii sai intr-un story, pe Instagram. Artistul repeta la chitara pentru un spectacol pe care trupa l-a susținut vineri…

- Mick Jagger (75 de ani), solistul trupei The Rolling Stones, a declarat, in primul interviu acordat dupa interventia suferita pe cord in luna aprilie 2019, ca se simte destul de bine si ca este foarte activ, pregatindu-se pentru revenirea pe scena.

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, in varsta de 75 de ani, caruia medicii i-au recomandat odihna dupa interventia chirurgicala la inima de la inceputul lunii trecute, poate sa-si reia turneul american, potrivit The Sun.

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, a primit unda verde de la medici dupa interventia chirurgicala pe cord de luna trecuta, informeaza contactmusic.com. Rockerul in varsta de 75 de ani, caruia medicii i-au recomandat o perioada de odihna in vederea recuperarii dupa operatia de inlocuire…

- Mick Jagger a trecut prin momente de cumpana in urma cu cateva zile, dupa ce a fost operat pe cord. Solistul trupei Rolling Stones, in varsta de 75 de ani a transmis un mesaj fanilor ingrijorați.

- Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inima, a anuntat joi seara revista Billboard, potrivit careia starul britanic, care a suportat o interventie chirurgicala la o valva cardiaca intr-o clinica din New York, se afla in prezent in convalescenta si are o stare de…

- Solistul legendarei trupe Rolling Stones a fost operat cu succes in America. Acesta a suferit o intervenție la inima. Mick Jagger, in varsta de 75 de ani, a suferit o intervenție chirurgicala de inlocuire a unei valve cardiace. Acesta a fost operat joi la un spital din New York. "Se odihnește și se…