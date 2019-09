Stiri pe aceeasi tema

- Toți angajații din Ministerul Mediului, Ministerul Energiei și Ministerul pentru Relația cu Parlamentul și-au primit astazi salariile. De asemenea, au fost virate in Trezorerie sumele necesare reprezentand subvenția acordata pentru companiile din Energie, astfel incat, oamenii sa iși primeasca banii.…

- "Maine (joi - n.r.) voi avea sedinta de guvern si voi incerca sa gasesc o solutie astfel incat oamenii sa isi primeasca salariile. Oamenii nu trebuie sa fie victime ale deciziilor politice. Asa cum am gasit o solutie ca sa isi primeasca pensiile, si maine voi cauta o solutie ca oamenii sa isi primeasca…

- Este vorba de Niculae Badalau, propus interimar la Ministerul Energiei, Ioan Deneș la Mediu și Radu Oprea pentru Relația cu Parlamentul. Propunerile de miniștri interimari au ajuns marți la Palatul Cotroceni. In acest moment, Viorica Dancila ramane fara trei miniștri in Cabinet, urmand…

- Trei miniștri ALDE au demisionat marți dupa ședința de Guvern, prima dupa ce partidul lui Tariceanu a ieșit sa iasa din coaliție. Grațiela Gavrilescu (Ministerul Mediului), Anton Anton (Ministerul Energiei) și Viorel Ilie (Relația cu Parlamentul) au demisionat din funcție, a anunțat Nelu Barbu, purtatorul…

- Guvernul se reuneste, marti, in prima sedinta, dupa ce ALDE a anuntat iesirea de la guvernare si intrarea in opozitie. Sedinta va avea loc la ora 13.00. ALDE detine patru portofolii in cabinetul Dancila, insa doar trei ministri se vor retrage din functii, ministrul de externe anuntand ca nu-si va…

- ALDE a decis sa se retraga din coaliția cu ALDE și, conform anumitor surse, marți, dupa ședința de Guvern, cei patru miniștri ALDE vor demisiona. Numai ca a aparut o mare surpriza: Ramona Manescu, cea care conduce Ministerul de Externe, a decis sa tradeze.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Miniștrii ALDE demisioneaza marți din Guvernul Dancila, au declarat surse politice pentru Mediafax, urmând ca, în ședința Biroului Politic Național de la ora 16.00, sa fie decisa ieșirea ALDE de la guvernare și o alianța cu Pro Romania. De asemenea, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa demisioneze…