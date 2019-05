Stiri pe aceeasi tema

- Toti agentii economici, cu exceptia intreprinderilor mici si mijlocii, vor fi obligati sa realizeze, o data la patru ani, un audit energetic pe intreg conturul de consum energetic, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta, initiat de Ministerul Energiei, informeaza AGERPRES . In prezent, companiile…

- Aflat la cea de-a 99-a intalnire a Adunarii Parlamentare NATO, care se desfașoara in Turcia, in perioada 12-14 aprilie 2019, dedicata fenomenului migrației, zonei mediteraneene și Orientului Mijlociului, deputatul Angel Tilvar a subliniat expertiza naționala valoroasa acumulata de Romania, prin utilizarea…

- Comisia Europeana a publicat la sfarșitul acestei saptamani un raport preliminar cu privire la siguranța drumurilor in anul 2018 in cele 28 de state membre al Uniunii Europene. Romania a inregistrat progrese nesemnificative comparativ cu 2017 și ramane pe ultimul loc in Europa la acest capitol. Astfel,…

- Ministerul Finanțelor Publice a afișat luni, 1 aprilie, execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an, deși trebuia sa o faca pe 25 martie. Chiar daca este aceasta întârziere, aceasta arata ca deficitul pe primele doua luni din acest an a fost de 0,51% din PIB, mai mic cu 0,07 puncte…

- • Romania trebuie sa aleaga daca mai da ceasul inainte sau inapoi ! Parlamentul European a votat in favoarea unei propuneri de renuntare la obligativitatea trecerii la ora de vara la nivelul Uniunii Europene, informeaza BBC, potrivit Mediafax. Potrivit acestei propuneri, fiecare stat membru al Uniunii…

- OUG nr. 7 poate deveni noua Ordonanța nr. 13, pentru Guvernul PSD-ALDE Romania se afla in pragul unor proteste fara precedent ale magistraților. Protestele din justitie iau amploare, iar magistratii ameninta cu blocarea activitatii judiciare. Sute de judecatori si procurori manifesta in marile orase.…

- Țara noastra ar putea fi amendata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din cauza faptului ca Guvernul nu restituie mai repede fostele taxe auto cerute la prima inmatriculare a mașinilor, potrivit unui comunicat de presa recent al Comisiei Europene (CE). Practic, CE a declanșat, in mai 2018,…

- "Boom-ul economic care a inceput in Romania in anul 2017 s-a temperat in 2018. Cresterea reala a Produsului Intern Brut s-a redus de la 7% in 2017 la un nivel estimat la 4% in 2018. Ritmul mai lent de crestere se datoreaza consumului privat, pe masura ce efectele reducerilor de taxe implementate…