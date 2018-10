Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier de la intersectia Eroilor cu Eroii Sanitari a fost redeschis, sambata, pe toate cele patru benzi, dupa ce constructorul Magistralei 5 de metrou a finalizat lucrarile de suprafata din zona, informeaza Metrorex. "Constructorul Magistralei 5 de metrou a finalizat lucrarile de suprafata…

- Incepand de luni se tot pregatește demolarea construcției uriașe care adapostește magistrala Colterm in zona Martirilor. Operațiunea este dificila, susține primarul Timișoarei. „Probabil ca joi vom fi in stadiul sa facem demolarea efectiva. Le-am cerut sa nu se grabeasca, sa ia toate masurile…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc vineri dimineata pe DN2 Ramnicu Sarat - Focsani, la Slobozia Bradului, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea, in accident au fost implicate doua autoturisme, doua dintre…

- Conform noilor harti de zgomot, pe aproape toate arterele principale din oras sunt depasite limitele maxime pentru traficul rutier. Noile harti de zgomot ale municipiului Brasov, date publicitații recent, analizeaza principalele surse de zgomot, respectiv traficul rutier si industria in…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 18 – 19 august, in zilele de sambata si duminica, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Mitropolit Petru Movila, tronsonul cuprins intre strazile Stefan cel Mare si Sfant – Mitropolit Dosoftei, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie…

- Doua persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, marți, dupa ce doua mașini s-au ciocnit pe centura orașului Timișoara, iar apoi s-au rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, marți, pe centura orașului Timișoara. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Soveja din Constanta, zona City Mall. Un autoturism marca BMW cu numere de inmatriculare in Hunedoara a ramas suspendat pe scuarul ce desparte sensurile de mers. Deocamdata, nu se stie cum soferul a ramas blocat pe scuar.Politistii se afla la…

- Traficul rutier s-a derulat cu dificultate in doua randuri, sambata, pe DN2 E85, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau, din cauza acumularii de apa și aluviuni pe carosabil. Șoseaua a fost afectata pe o lungime de aproximativ un kilometru. Sambata dupa-amiaza, dupa…