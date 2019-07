Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) a solicitat in mai multe randuri luarea unor masuri pentru introducerea acestor medicamente in compensare. Momentan, acest lucru este in stadiu de proiect. „Suntem bucurosi ca in sfarsit a aparut acest proiect de Hotarare de Guvern de includere a unor tratamente noi, insa speram ca aceste tratamente sa ajunga cu adevarat la pacienti avand in vedere (...)