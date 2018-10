Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca in noaptea de luni spre marti a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri, bani care vor intra in doua-trei zile in conturile acestora, informeaza AGERPRES . “In noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca in noaptea de luni spre marti a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri, bani care vor intra in doua-trei zile in conturile acestora, scrie Agerpres. "In noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca in noaptea de luni spre marti a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri, bani care vor intra in doua-trei zile in conturile acestora. "In noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane de euro…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca in noaptea de luni spre marti a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri, bani care vor intra in doua-trei zile in...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca in noaptea de luni spre marti a fost autorizata la plata o suma de 28,671 milioane de euro pentru 102.077 fermieri, bani care vor intra in doua-trei zile in conturile acestora. "In noaptea aceasta am autorizat la plata 28,671 milioane de euro…

- "Incepand de maine (marti - n.r.), fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, 100.000 de fermieri isi vor primi banii, iar in urmatoarele zile alti 350.000 de fermieri vor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat. "Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena. Am vorbit cu…