Stiri pe aceeasi tema

- Anunț incendiar al ministrului Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu! Aceasta da o veste pentru milioane de romani! Cresc pensiile pentru romanii care au lucrat intre anii...Citește AICI continuarea...

- Romanii din diaspora ar putea fi mobilizați sa apere țara, la cererea Parlamentului sau a președintelui. Sunt vizați inclusiv cei care nu mai au domiciliul in Romania, daca au intre 20 și 35 de ani. Romanii din diaspora ar putea fi mobilizați sa apere țara, la cererea Parlamentului sau a președintelui.…

- Romanii vor avea acces la o baza de date comuna ANAF – Casa de Pensii, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, miercuri seara, la Antena 3. Ministrul Muncii a spus ca, incepand cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor, va fi operationala o baza de date comuna ANAF – Casa Nationala de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca executivul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate ”plați necesare și urgente”, iar avizul CSAT este unul consultativ. Ea a mai menționat ca decizia va aparține juriștilor, care discuta pentru a…

- De la jigniri aduse cetațenilor la ridicarea in slavi a calitații de demnitar, oamenii politici s-au remarcat, de-a lungul carierei, cu momente nefericite in care declarațiile lor au produs nu doar stupoare și critici, dar și reacții din partea unor instituții. De la jgniri aduse cetațenilor pe care…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, compara declarațiile facute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cum ca PSD ar fi gazat și batut manifestanții la protestul din 10 august cu declarațiile lui Malin Bot. Totodata, Olguța Vasilescu este de parere ca Președintele Iohannis, ca neamț, trebuie…

- Veste buna pentru toți pensionarii! Un nou proiect de lege a pensiilor va fi prezentat vineri de catre ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, iar una dintre principalele modificari aduse de acesta va fi reprezentat de o dublare a pensiilor de stat in anul 2021, potrivit anunturilor facute de liderii…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…