- 34 de spitale din tara sunt prinse in proiectul „Reforma sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar“, finantat printr-un imprumut de 19,8 milioane de euro de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD). Pirntre ele se numara și Spitalului Judetean…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu, instituție aflata sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu anunța ca azi, 28 martie, Aparatul de Rezonanta Magnetica (RMN) de la Ministerul Sanatații a fost livrat unitații sanitare. Read More...

- Miruna Pirja, una dintre cele doua adolescente de 18 ani, eleve la Colegiul National Emanuil Gojdu, care au fost grav ranite in accidentul de luna trecuta din Poieni, judetul Cluj, a pierdut lupta cu viata marti dupa amiaza, scrie ebihoreanul.ro. Accidentul a avut loc in data de 25 februarie. Tanara,…

- In urma demisiei dr. Caius Diaconescu din functia de director medical la sfarsitul lunii ianuarie, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta a functionat cu un om lipsa in activitatea decizionala, pana la organizarea concursului pentru ocuparea functiei ramase vacante. Cum n-a fost nimeni…

- Polițiștii sarbatoresc 196 de ani de cand exista aceasta meserie. Cu aceasta ocazie, au pregatit o serie de evenimente, exerciții demonstrative, expoziții, competiții sportive, și chiar ii vor lasa, pe doritori, sa-și „bage nasul” in armamentul, autoturismele și aparatura tehnica din dotare.

- Deputatul Ioan Dirzu cere ministrului Sanatații, Sorina Pintea, control la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa incendiu de la secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Stimata doamna ministru, Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, in data de 10.03.2018, la etajul al II-lea al Spitalului…

- Peste 300.000 de euro au investit Consiliul Județean, Primaria Municipiului și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența in dotarea și modernizarea saloanelor și a Blocului Operator din cadrul Secției Clinice Chirurgie Generala II. O investiție de 100.000 de euro s-a realizat și in aparatura…

- S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA MODERNIZARII UNITATII DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VALCEA! Miercuri, 14 februarie a.c., presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul pentru elaborarea temei de proiectare, a expertizei tehnice si a…

- Potrivit medicilor, femeia a fost dusa initial la Spitalul Municipal, dupa ce a baut erbicid in incercarea de a se sinucide. Dupa ce a fost stabilizata, in cursul noptii, a fost transferata la Spitalul Judetean Timisoara, la Sectia de Anestezie si Terapia Intensiva - Toxicologie si Psihiatrie.…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, 10 martie 2018, in jurul orei 05.00 dimineața, la etajul II al Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, intr-unul dintre saloanele secției de Anestezie și Terapie Intensiva (A.T.I.). La fața locului s-a intervenit, de urgența, din partea ISU Alba, cu doua autospeciale…

- Un barbat de 47 de ani se afla in coma Glasgow 6 puncte dupa ce a intrat cu autoturismul in spatele unui excavator. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.45, pe drumul național 2M, la ieșire din Odobești spre Focșani.Aseara, in jurul orei 19.30, purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Tehnica medicala a fost achizitionata in anul 2013, insa a fost pusa in functiune de-abia in octombrie 2017 si nici atunci in totalitate. Unele echipamente, cum ar fi climatizarea pentru blocul operator, s-au dovedit „tepe” de zile mari, nefiind functionale niciodata.

- Paturi noi pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean in Social / 30 de paturi au fost achizitionate pentru sectia de oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, iar pana la finalul lunii martie va ajunge in sectie si restul de mobilier. “Am reusit sa finalizam achizitiile…

- Potrivit edilului, pana in prezent s-a realizat studiul de pre-fezabilitate si au inceput demersurile pentru Planul de Urbanism Zonal, lucrarea urmand sa inceapa in octombrie anul viitor. 'In momentul de fata am terminat studiul de pre-fezabilitate. Am inceput demersurile pentru PUZ. Noi speram cu ajutorul…

- Noul Spital de Urgența, unde vor fi mutate Spitalul Floreasca, Spitalul de Arși și pediatria de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului (IOMC), se va numi ”Sfantul Vasile cel Mare”. Construcția va incepe la sfarșitul anului 2019 și va dura patru sau cinci ani. Valoarea construcției, dar și…

- Pe lista de investitii pentru anul 2018, a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, se regaseste cu prioritate si dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie pentru buna desfasurare a actului medical in mai multe sectii si anume: Cardiologie, Recuperare Medicala, Gastroenteorogie. Doctorul Claudiu…

- Veste buna pentru locuitorii de pe Valea Buzaului. A fost redeschis spitalul de la Parscov, unitate sanitara care va functiona ca sectie exterioara a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. Doua milioane de lei a alocat Consiliul Judetean pentru reabilitarea si dotarea noului centru mulifunctional cu…

- Pe lista de investiții pentru anul 2018 , a Spitalului Județean de Urgența Targoviște,se regasește cu prioritate și dotarea cu aparatura medicala de ultima generație pentru buna desfașurare a actului medical in mai multe secții și anume: Cardiologie, Recuperare Medicala,Gastroenteorogie. Doctorul…

- Organizația Salvați Copiii, alaturi de Libris.ro, au dotat secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia cu aparatura medicala performanta in valoare de 21.000 de euro. Este vorba de o masa radianta, un analizor de gaze sangvine și un incubator de terapie intensiv, toate fiind…

- Chirurgia oftalmologica implica inovatie tehnica, dar si inalt profesionalism. Cele mai performante tomografe oculare din lume, acum la Clinica Opticline – dr. Teodor Holhos din Alba Iulia. Aparatura si echipamentele de inalta precizie fac posibile cele mai complexe operatii oculare in chirurgia oftalmologica,…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Maramureș care a murit in timp ce era alaptat. Copilașul de doar patru ani a fost resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD, insa s-a stins la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Rezultatele necropsiei vor scoate la…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns in stare grava la UPU, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in cada, cel mai probabil chiar in locuința parinților. Copilul a fost intubat și internat de urgența la Terapie Intensiva, iar medicii Spitalului Județean au facut tot posibilul sa-l…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența Focșani, dupa ce in aceeași zi, in jurul pranzului, a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva,…

- Pacienții celui mai mare spital din județul Prahova, Spitalul Județean de Urgența, au mai multe motive de suferința in aceasta perioada. Din cauza gripei și a virozelor, accesul rudelor bolnavilor in spital a fost restricționat la doar o ora pe zi. Și mai grea este situația celor operați și aflați la…

- Vizitatorii au interdicție sa mai intre in cinci secții ale Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a fost interzis, dupa ce numarul cazurilor de gripa in județ s-a dublat in ultima perioada. Astfel, potrivit directorului medical al SJU Slatina, Catalin Patru, accesul vizitatorilor a fost interzis in…

- Consiliul Judetean Valcea a reintregit joi, 8 februarie a.c., bugetul județului Valcea cu suma de 18.458.228,93 lei rambursata de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, suma ce reprezinta contributia Uniunii Europene si a bugetului de stat, la proiectul „Fazarea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad are doar 65 la suta din necesarul de autospeciale de intervenție la stingerea incendiilor. Lipsa autospecialelor de stingere nu este singurul neajuns al inspectoratului. In ceea ce privește tehnica, aparatura, echipamentele și instalațiile pentru diagnosticare,…

- Dupa ce recent au dotat secția de arși a Spitalului Județean din Cluj cu echipamente de care era neaparata nevoie, membrii Beard Brothers doresc sa doteze Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare cu o ambulanța noua. Decizia lor a venit la câteva zile dupa ce medicul șef UPU-SMURD…

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiești, investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect vizeaza echiparea sectiei Neurochirurgie a Spitalului Judetean…

- Consiliul Județean anunța, pe pagina oficiala, o noua realizare ”pe drumul” spre standardizarea europeana. De aceasta data, este vorba despre dotarea laboratorului: ”Am revenit cu vești bune! Laboratorul de analize medicale al Spitalului Județean de Urgența Giurgiu a fost dotat cu aparatura moderna,…

- Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca cele mai multe problemele apar din cauza vechimii mijloacelor auto in momentul unei interventii. ”Cele mai mari probleme sunt legate de ambulantele cu care lucram si aparatura de pe ele, sunt ambulante vechi…

- Consiliul Județean Arad a dotat Sectia clinica Gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad cu aparatura ce poate depista cancerul din forma incipienta. CJ a alocat 170.000 de lei pentru achiziționarea unui video-gastroscop și unui video-colonoscop de ultima generație. „Cele…

- O femeie de 40 de ani din judetul Botosani a decedat, luni dimineata, dupa ce timp de o saptamana a incercat sa se trateze acasa. A ajuns la spital in ultima clipa, fiind internata la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean.

- Consiliul Judetean (CJ) Valcea va finanta in acest an dotarea cu aparatura medicala de inalta performanta a mai multor sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta, potrivit unui comunicat al institutiei postat vineri pe Facebook si redat de Agerpres. Presedintele CJ ...

- In aceasta perioada, institutiile din subordinea Consiliului Judetean isi fundamenteaza bugetele si isi stabilesc strategiile de dezvoltare pentru anul in curs. Si la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, in acest an, se propun mai multe investitii in aparatura medicala de inalta performanta. „Am aprobat,…

- Potrivit declaratiei directorului Spitalului Judetean din Valcea, dr. Dan Ponoran, peste o luna, maxim doua, cand primul aparat RMN va intra in dotarea unei unitati spitalicesti de stat din judet, aparatura nu va mai sta nefolosita din lipsa de specialisti.

- „Astazi am facut un pas important pentru creșterea performanței actului medical la Spitalul Județean de Urgența Satu Mare” – a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare la București dupa ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția unor echipamente de imagistica la Palatul…

- Politistii din Satu Mare au deschis un dosar penal de vatamare corporala din culpa pe numele unui barbat dupa ce fiul acestuia, in varsta de 9 ani, a fost ranit accidental cu o alice dintr-o arma de vanatoare, iar medicii i-au amputat un picior. "Politistii au deschis un dosar penal privind…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Buzau, a murit in cursul serii de luni, dupa ce a fost lovit de locomotiva unui tren. Nefericitul eveniment s-a petrecut luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat…

- "La ora 6.53, pe DN 1, la intersectia sens giratoriu de pe soseaua Borsului, cu strada Uzinelor din municipiul Oradea, un barbat de 35 de ani, din localitatea Sintandrei, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la conditiile de drum, astfel ca, la intrarea in sensul giratoriu,…

- ”Legea fumatului a fost modificata in Senat, acum ea este la Camera Deputatilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusa pe ordinea de zi, pentru ca e camera decizionala. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adica special amenajate.…