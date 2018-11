Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia isi va continua evolutia descendenta si va urma o noua scadere, iar datele analizate de Banca Nationala a Romaniei arata ca tendinta va continua si anul viitor, cu o scadere mai atenuata, a declarat marti, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, informeaza AGERPRES . “Prognoza…

- ♦ Inflatia a revenit in august peste pragul de 5%, iar economistii nu exclud o noua interventie a BNR pentru majorarea dobanzii-cheie (2,5% in prezent), desi cred ca banca centrala nu se va pripi si va astepta sa vada cum evolueaza lucrurile in lunile ce vin. De la finalul anului…

- Preturile au urcat in luna iulie 2018 cu 4,56% comparativ cu cele din iulie 2017, dar au scazut fața de iunie 2018, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Fața de iulie 2017, cel mai mult au crescut prețurile biletelor de avion, gazele, legumele și fructele. La polul opus,…