Veste buna! De ce cuplurile care se cearta de fapt se iubesc mai mult. Parerea psihiatrilor Cand celalalt te enerveaza pentru un motiv anume, aceasta traire este cu mult mai mult decat indiferenta cauzata de o relatie aflata in pragul finalului. Specialistii ne recomanda ca intai de toate sa retinem acest important aspect: cand ne certam nu inseamna ca relatia de cuplu nu va evolua intr-o directie buna. Multa lume tinde sa se ingrijoreze ca nu e liniste si pace mereu in cuplu, iar acesti cercetatori americani tocmai asta ne spun, ca o asemenea relatie plata si lineara fara contradictii si momente mai tensionate, tinde sa devina asa de plicticoasa incat sa duca la stingerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a petrecut sarbatorile in familie. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine in care apare mai relaxata ca niciodata. Aceasta le-a transmis un mesaj fanilor ei. „Iubesc sarbatorile de iarna acasa. Poate pentru ca viața mea inseamna o continua calatorie, pentru mine Craciunul acasa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca președintele Klaus Iohannis „are informații proaste” și ca "cel care l-a pus la conducerea SRI șomeaza", intrebat fiind de adoptarea unei OUG pe aministie și grațiere pana pe 15 ianuarie.”Inseamna ca Iohannis are informații proaste.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a declarat nemultumita de rezultatele preliminare obtinute in urma controalelor efectuate la maternitatile din Capitala."Controlul vizeaza in acest moment maternitatile publice si private din Bucuresti. Dupa 1 ianuarie vom extinde acest control in tara.…

- Multe femei sunt familiarizate cu expresia "barbatul asta nu e de tine&". Cu toate acestea, decid sa ramâna într-o relație nefericita, de dragul partenerului de viața, potrivit unor studii recente.

- Rapperul american Jaden Smith (20 de ani), baiatul actorilor Will Smith (50 de ani) si Jada Pinkett Smith (47 de ani), sustine ca are o relatie cu un barbat din industria muzicala, desi unii fani se indoiesc de acest lucru.

- Loredana Groza și soțul sau, Andrei Boncea, sunt casatoriți de 20 de ani și intotdeauna au avut o relație discreta, pe care au preferat sa o țina la distanța de ochii curioșilor. Cei doi au impreuna o fiica, pe nume Elena, o domnișoara frumoasa, in varsta de 20 de ani. Loredana Groza, 48 de ani, vorbește…

- Relațiile productive cu partenerii de afaceri sunt baza oricarui business, mic sau mare, in special in cazul companiilor care lucreaza cu distribuitori, reselleri sau cu departamente externalizate de vanzari. Acesta este și cazul Romaniei, unde in jur de 63% dintre companii aleg sa externalizeze unele…

- Esti in cautarea unei noi rochii de seara ? Alege o culoare care sa-ti puna in evidenta tenul, culoarea ochilor si a parului. Rochia potrivita iti va oferi o aparitie vibranta si va accentua punctele tale forte. Mai mult, o culoare aleasa inteligent te poate face sa pari mai slaba si iti va oferi intotdeauna…