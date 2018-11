Stiri pe aceeasi tema

- O scoala generala si doua colegii din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile in care unitatile nu au incalzire, iar in alte 10 institutii scolare elevii si profesorii tremura de frig, orele de curs fiind scurtate.

- Casa Regala este in stare de șoc dupa ce o tanara aristocrata din familia marchizului de Queensberry, a murit in urma unei supradoze. Este vorba despre Lady Beth Douglas, care are doar 18 ani, fiind fiica cea mica a lui David Douglas, al 12-lea Marchiz de Queensberry. Tanara a decedat dupa ce a luat…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) s-a confruntat cu probleme de sanatate la turneele din aceasta toamna. S-a retras de la turneul de la Beijing din cauza unei accidentari la spate, iar testele efectuate la revenirea in București au scos la iveala un diagnostic dur, care i-ar putea incheia anul Simonei…

- Rafalele puternice de vant, care insotesc un front atmosferic rece, au continuat sa mature Grecia vineri, vremea severa determinand inchiderea scolilor si ancorarea ambarcatiunilor in mai multe regiuni ale...

- Pesta porcina i-a obligat pe vanatorii din Galați sa inceapa sezonul la mistreți cu cateva saptamani mai devreme. Spun insa ca este o misiune foarte dificila. Vegetația este inca abundenta, iar mistreții se pot ascunde cu usurinta.

- Vara capricioasa și fenomenele meteo extreme au stricat planurile agricultorilor. Daca pentru pomicultori, ploile abundente au adus belsug, pentru cultivatorii de cartofi lucrurile nu stau la fel de bine.

- Termoelectrica modernizeaza un segment important de conducta termica cu Diametrul Nominal 1000 mm, pe o lungime de 200 metri, care aprovizioneaza cu energie termica peste 25% din locuitorii capitalei, asigurand o linie de legatura intre circuitul de termoficare CET, Sursa I și

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25 Galati – Tecuci, la iesirea din localitatea Independenta catre Tecuci (in judetul Galati), a avut loc un eveniment rutier: o cisterna incarcata cu azotat de amoniu a acrosat o vaca de pe carosabil. Politistii rutieri…