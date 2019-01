Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian și Kanye West vor deveni parinți pentru a patra oara. Cei doi au apelat la aceeași mama surogat care a purtat-o in pantece și pe Chicago, fetița nascuta pe 15 ianuarie 2018.

- Kim Kardashian și partenerul ei de viața au apelat la o mama surogat pentru aducerea pe lume a celui de-al patru copil al familiei lor. Vedeta, in varsta de 38 de ani, a apelat la aceeași mama surogat care a purtat-o și pe Chicago, fetița cuplului nascuta pe 15 ianuarie 2018. Potrivit US Weekly, cei…

- Pentru ca raspunsul la intrebarea "Ați venit pe Insula Iubirii impreuna, cum plecați: impreuna sau separat?” a fost "Separat", Ionut vrea sa mearga mai departe, intr-o alta etapa a vieții sale, dar și la alt nivel pe "Insula Iubirii".

- Adriana Bahmuteanu vrea sa fie vesnic tanara si are grija mereu de felul in care arata. Vedeta incearca mereu noi tehnici de infrumusetare si nu se lasa pana nu arata asa cum isi doreste.

- Vedeta de 38 de ani a postat pe contul de Instagram un videoclip cu un incendiu izbucnit joi noapte in zona Camp Creek, acolo unde ea și Kanye West locuiesc. Kim Kardashian le-a transmis fanilor de pe rețeaua de socializare: „Rugați-va pentru Calabasas”, dupa ce a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta…

- Kim Kardashian a marturisit ca este presata de partenerul ei de viața, Kanye West, sa faca mai mulți copii. In cel mai recent episod al show-ului „Keeping Up With the Kardashians”, vedeta americana Kim Kardashian s-a plans ca soțul ei, Kanye West pune presiune pe ea pentru a face mai mulți copii.…

- Kim Kardashian este „harțuita” de soțul ei, rapperul Kanye West, care iși dorește mai mulți copii. Cu toate ca cei doi au deja trei copii, West nu este mulțumit și mai vrea inca patru. Vedeta de televiziune a dezvaluit ca soțul ei pune presiune asupra sa pentru a-și mari familia, deși au deja impreuna…