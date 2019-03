Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in showbiz. Unul dintre cei mai iubiti actori de telenovele urmeaza sa devina tata in doar cateva luni. Cunoscutul actor Ferdinando Valencia si partenera sa sunt in culmea fericirii.

- Veste mare in lumea tenisului! Ramasa fara antrenor, dupa ce a incheiat colaborarea cu australian Darren Cahill, Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, este pe cale sa fie pregatita de o legenda a „sportului alb”.

- Desparțirea de Brigitte Sfat, cu care a avut timp de opt ani o casnicie extrem de tumultoasa, i-a dat aripi lui Ilie Nastase (72 de ani). Cuplat rapid cu Ioana Simion (43 de ani), fostul mare jucator de tenis n-a stat mult pe ganduri, adica doar vreo cinci luni, și a cerut-o pe aceasta de soție. Daca…

- Kim Kardashian și partenerul ei de viața au apelat la o mama surogat pentru aducerea pe lume a celui de-al patru copil al familiei lor. Vedeta, in varsta de 38 de ani, a apelat la aceeași mama surogat care a purtat-o și pe Chicago, fetița cuplului nascuta pe 15 ianuarie 2018.

- Deputatul PSD Octavian Petric, aflat la al doilea mandat de parlamentar, a anunțat ca demisioneaza din partid pentru ca nu se mai regasește in PSD. „Dragi satmareni și prieteni, S-au implinit 23 de...

- Dupa ce s-au facut schimbari in cazul pensiilor dar și al salariilor, acum,ies la iveala detalii in premiera despre o mega propunere legislativa! Guvernul a promis inca de la inceputul anului 2017 o marire a alocațiilor, insa nu s-a produs nici o schimbare. Totul s-ar putea, insa, schimba! Citește AICI…