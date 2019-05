Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Ancai Serea și a lui Adrian Sina: familia lor se marește! Fosta prezentatoare tv este din nou gravida și este cea de-a șasea sarcina a frumoasei vedete. Surpriza mare in showbiz. Cand nimeni nu se mai aștepta, chiar nici ei, Anca Serea a anunțat ca este din nou insarcinata. Soția…

- Pentru iubitul ei, Denisa Despa a facut foarte multe sacrificii. Cel mai mare sacrificiu pe care l-a facut in numele iubirii a fost legat de meseria ei, caci focoasa șatena a renunțat la dans doar pentru ca iubitul ei era extrem de gelos.

- Bomba in lumea sporturilor de contact, celebrul luptator nonconformist de MMA, Conor McGregor, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat, marti, pe Twitter, retragerea din activitatea sportiva, fara a evoca un motiv pentru care a recurs la aceasta decizie...

- Daimler va decide pana la sfarsitul acestui an viitorul brandului Smart, care inregistreaza pierderi. Viitorul director general al Daimler, Ola Kallenius, care-i va succeda in mai lui Dieter Zetsche, ''nu este legat de Smart'' si ''nu are scrupule sa renunte la brand daca va fi

- Grupul auto american Ford a decis extinderea productiei de vehicule electrice, pe fondul cresterii rapide a pietei.Ford va investi aproximativ 900 de dolari in noile capacitati de productie de la fabrica sa din Michigan, unde va crea aproximativ 900 de locuri de munca pana in 2023.

- Luptatorul irlandez UFC Conor McGregor a fost arestat luni seara in Miami, in urma unui scandal cu un fan.Conor McGregor s-a enervat dupa ce un fan a incercat sa-i faca o fotografie cu telefonul, in momentul cand luptatorul pleca dintr-un club din Miami.

- Dupa o relatie de un an, Bella Thorne si Tana Mongeau si-au spus "adio". Vestea a fost data chiar de celebra actrita, printr-o postare pe Twitter. Fosta ei iubita a postat apoi un mesaj care a starnit controverse in mediul online.