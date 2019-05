Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pasi repezi de ultima zi a lunii Florar si de primele doua ale lunii lui Ciresar, cand Sanctitatea sa Papa Francisc, intai-statatorul intregii Biserici Catolice si conducatorul statului Vatican, va vizita Romania. Aceasta vizita are loc la invitațiile primite din partea președintelui,…

- Vineri, pe 31 mai, Papa Francisc va veni in Romania, pentru o vizita istorica. Pregatirile pentru marele sunt in toi la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, acolo unde suveranul pontif va merge.

- Perioada inscrierilor pentru Liturghia de la Catedrala ”Sf. Iosif” de pe 31 mai, prezidata de Papa Francisc, a fost prelungita pana pe 15 mai, spatiul destinat celor care vor sa asiste la eveniment intinzandu-se pana la Piata Revolutiei, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice…

- Papa i-a invitat pe angajatii din acest sector de activitate 'sa isi exercite profesia intr-un stil crestin, tratandu-i pe clienti cu bunatate, oferindu-le mereu cuvinte amabile si de incurajare, evitand sa cedeze in fata tentatiei barfelor care apare cu usurinta in acest mediu profesional'.…

- Un designer din Satu Mare va crea vesmantul liturgic pe care Papa Francisc il va purta la ceremonia de la Sumuleu Ciuc, din 1 iunie, din timpul vizitei sale apostolice in Romania. "Este un prilej pentru noi sa...

- Scene de coșmar la priveghiul rapperului american Nipsey Hussle care a fost ucis in plina strada, duminica, in Los Angeles. Cel puțin 12 persoane au fost ranite intr-o altercație, iar doua dintre acestea sunt in stare critica. Sute de oameni s-au adunat luni seara pentru a aduce un ultim omagiu lui Nipsey…

- Alerta marți dimineața din cauza unui incendiu izbucnit la gradinița din localitatea Faurești din județul Valcea. Flacarile au cuprins acoperișul cladirii, iar un localnic a sunat la 112, de teama ca in gradinița sa nu se afle copii. La fața locului a fost trimis un echipaj al Garzii de Interventie…

- Confidenta Zinei Dumitrescu a facut declarații la postul de televiziune Kanal D. Aceasta a afirmat raspicat ca creatoarea de moda nu iși dorea sa fie incinerata. Aura Ionescu, prietena de o viața a regretatei creatoare de moda Zina Dumitrescu, a acordat un intervoiu pentru Știrile Kanal D. Aceasta a…