Stiri pe aceeasi tema

- Vesela si tacimurile fabricate din plastic vor fi interzise in Franta. Astfel, autoritatile franceze au aprobat o lege prin care vor interzice, incepind din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite de plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva…

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Vesela si tacâmurile din plastic vor fi interzise în Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, începând din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare,

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic....

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Franta a lansat o reforma a nivelurilor de informatii clasificate, prin care acestea vor fi regrupate in doua categorii, "secret" si "foarte secret", iar o prima categorie utilizata pana acum, denumita "confidential aparare", va fi suprimata. Masura urmareste atat simplificarea gestionarii acestor…

- Agentia antifrauda si cea pentru protectia consumatorului au anuntat ca ancheta vizeaza respectarea legislatiei comerciale de catre lantul de supermarketuri Intermarche, care a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella, scazand pretul de la 4,5 euro la 1,4 euro, informeaza…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Regimul nord-coreean a cerut, marți, Coreei de Sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Oficialii de la Phenian considera ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre. „Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Traficul rutier pe Rue des Petits Ports din Saint-Malo, Franța va fi suspendat in perioada 15 ianuarie – 15 martie, conform unui decret municipal. Masura este luata pentru a proteja cateva specii de amfibieni – broaște raioase și tritoni – care iși au habitatul in zona protejata…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Autoritațile franceze au reușit, in 2017, dejucarea a 20 de atentate teroriste, a anunțat ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, care a prezentat un bilant privind interventia si masurile luate de autoritati privind amenintarile terorismului. Oficialul a precizat ca nu a existat niciun teritoriu…

- Aceasta masura ar reveni asupra unor dispozitii de protejare a zonei de coasta luate de Barack Obama, predecesorul lui Donald Trump. Decizia, care s-ar aplica incepand din 2019 pe o perioada de cinci ani, priveste 90% din apele litorale americane, unde s-ar afla 98% din resursele de petrol si gaz…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, a acordat un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Franta, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de…

- Craciun cu scandal in capitala Serbiei, din cauza celui mai scump brad din lume. Autoritatile sarbe au cheltuit 83 de mii de euro pe un brad de plastic pe care l-au amplasat in piata centrala din...

- Un barbat, cautat de autoritatile franceze pentru infractiuni de furt, a fost identificat de politisti calaraseni. La 20 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul oamenilor legii din Bucuresti, au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de autoritatile…

- Cinci loturi de lapte praf produs de grupul francez Lactalis, la o fabrica din Franța, au fost retrase din magazine din cauza unor suspiciuni de contaminare cu bacteria salmonella. Autoritatile europene ii indeamna pe toti cei care au cumparat produse Picot Picogest sa nu le mai foloseasca. Acum o saptamana,…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- La doi ani dupa ce administrarea contribuabililor mijlocii a fost transferata de la administratiile judetene la directiile regionale ale finantelor publice, Senatul a adoptat un proiect al UDMR care prevede ca firmele mijlocii vor fi din nou gestionate la nivelul Fiscului județean. “Masura adoptata…

- Fenomente meteo extreme au loc in parti ale Europei, iar romanii care se afla in zonele respective sau si-au planificat concedii in tarile afectate sunt avertizati de Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franța ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, sunt așteptate furtuni puternice, ploi și vant cu viteza de pana la 120 km/h in sudul Franței și in departamentele…

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unei ample game de alimente pentru sugari, dintre care unele erau exportate inclusiv in Romania.Este vorba de lapte praf si alte produse ale grupului Lactalis.

- Autoritatile franceze au interzis vanzarea si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anuntat duminica Directia Generala pentru Concurenta, Consum si Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Trei barbati cautati la nivel international pentru comiterea de fapte ilicite in Franta, respectiv Germania, au fost depistati de politisti, informeaza Politia Romana. In aceasta dimineata, politistii din Hunedoara au depistat un barbat, de 30 de ani, urmarit international in baza unui mandat european…

- Liderii gruparii Hamas au cerut palestinienilor sa inceapa o revolta populara, ca raspuns la decizia lui Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Liderii gruparii islamiste Hamas au cerut palestinienilor sa abandoneze eforturile de pace și sa inceapa o revolta populara impotriva…

- Directia Generala franceza pentru Sanatate a facut anunțul, citat de publicatia La Depeche: „Autoritatile sanitare au fost informate in legatura cu infectarea cu Salmonella a 20 de copii mai mici de sase luni, in opt regiuni din Franta". Bebelusii s-au infectat cu Salmonella dupa ce au consumat…

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unor loturi de lapte pentru copii dupa ce 20 de bebelusi au fost infectati cu Salmonella, anunta Directia Generala franceza pentru Sanatate, citata de site-ul 20Minutes.fr si de publicatia La Depeche. "Autoritatile sanitare au…

- Autoritatile franceze au retras trei produse de lapte praf pentru copii sâmbata, dupa ce 20 de sugari, toti cu vârsta sub sase luni, au fost infectati cu bacteria salmonella, informeaza agentia DPA. Au fost vizate trei loturi specifice de produse de lapte praf pentru…

- Autoritațile britanice au recomandat intituțiilor guvernamentalesa nu mai utilizeze programele anti-virus ale Kaspersky Lab, anunta Sky News. Compania rusa a subliniat ca interdicția este legata de riscurile potențiale, și nu de dovezi clare ale incalcarilor. Recomandarea a fost emisa de NCSC – Centrul…

- Guvernul a inclus pe lista substanțelor stupefiante și psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise in Romania, 14 noi substanțe, in conformitate cu cerințele Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite. Masura are in vedere inasprirea masurilor de prevenire,…

- Guvernul a inclus pe lista substanțelor stupefiante și psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise în România, 14 noi substanțe, în conformitate cu cerințele/recomandarile Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite. ”Masura are…

- Guvernul a inclus 14 noi substanțe stupefiante și cu efect psihotrop pe lista substanțelor interzise din Romania, in conformitate cu recomandarile Organismului International pentru Controlul Stupefiantelor al Organizatiei Natiunilor Unite. Masura a fost luata pentru a inaspri masurile de combatere a…

- Guvernul a inclus pe lista substantelor stupefiante si psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise in Romania, 14 noi substante, in conformitate cu cerintele/recomandarile Organismului International pentru Controlul Stupefiantelor al Organizatiei Natiunilor Unite.Masura are in vedere inasprirea…

- Cele doua BMW-uri, model 420D și X6, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors – I.T.P.F. Oradea la sfarșitul saptamanii trecute. Doi cetațeni romani s-au prezentat la Vama Borș pentru a intra in țara cu cele doua autovehicule. La sfarsitul saptamanii…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Bors - I.T.P.F. Oradea au depistat doua autoturisme BMW, modelele 420D si X6, care figurau ca fiind cautate de autoritatile germane si franceze, pe care doi cetateni romani au incercat sa le introduca ilegal in tara.

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Doi romani au ajuns in atenția prese franceze cu faptele lor șocante. Cuplul și-a abuzat propriii nepoți, pe care i-a batut in repetate randuri. Totodata, mama copiilor era forțata sa cerșeasca, relateaza Frace 3 Bourgogne. Cei doi romani de etnie roma au fost arestați in Franța, dupa ce au maltratat…

- Doi români au fost arestați în Franța dupa ce au maltratat cinci minori și pe mama acestora. Copiii au vârste cuprinse între 5 și 11 ani și locuiau împreuna cu mama lor în Besançon. Cei doi români au plecat în Franța și, pentru…

- Este vorba despre doi cetațeni romani și un cetațean francez pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea si mandate europene de arestare pentru savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala, economice si fiscale si contra proprietatii. Cei trei au fost prinși weekend-ul…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 3: Șoferul mașinii are 28 de ani și are cazier pentru infracțiuni de drept comun scriu jurnaliștii francezi.…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- O instanța de judecata din Franța a respins plangerea guvernului azer depusa impotriva companiei de televiziune de stat franceza France Televisions și a jurnaliștilor acesteia – Elise Luce și Laurent Richard. Autoritatile azere cereau plata unor daune de imagine in suma de 12.000 de euro. Este prima…