- Colaborarea anului 2018. Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. La cateva ore de la lansare piesa a facut deja peste 100 de mii de vizualizari si se afla pe locul 5 in topul celor mai populare videoclipuri pe Youtube. Un succes garantat!…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Sore a lansat piesa „Dintr-o mie de femei”. Dupa 15 ani, artista și-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi melodii. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- „Despacito”, hitul care a avut un succes nebun in toata lumea, este pe cale sa fie devansat de o alta melodie latino. Artiștii care l-au lansat nu sunt extrem de cunoscuți, dar asta se va schimba in curand, videoclipul piesei adunand deja peste 100 de milioane de vizualizari intr-un timp foarte scurt.…

- Italianul Luca Vincenti, scriitor, sociolog, criminolog, a stat in proximitatea bandelor de strada și le-a descifrat codurile, infiltrandu-se timp de 10 ani. Rezultatul, o carte, care a fost interzisa in Italia, ce se numește "Bandele de strada”.

- REWE Romania lanseaza campania „100 de ani de Romania” dedicata Centenarului Marii Uniri, continuarea fireasca a conceptului „de Romania”, lansat anul trecut. Cu aceasta ocazie, compania a inițiat republicarea carții „Dictatura Gastronomica” de Constantin Bacalbașa, intr-o prima ediție ilustrata de…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- Prima revista bilingva de promovare a Capitalei Culturale Europene 2021, ''Timisoara, pol al turismului cultural banatean'', a fost lansata si va fi distribuita gratuit in tara si in strainatate, pentru a face mai bine cunoscut orasul care va reprezenta Romania culturala peste trei…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Loredana a acceptat provocarea zdubilor. Celebra diva din Romania va interpreta, alaturi de baieții de la Zdob Și Zdub și rapperul rus Ligalize, piesa "Balkana Mama", care va fi lansat luni. Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La circiuma de la drum". "Balkana Mama" e un simbol al…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Acesta a raspuns și la intrebarea moderatotului Ionuț Cristache daca ar vedea-o pe Kovesi președintele Romaniei. Fostul sef al statului a mai dezvaluit ca, in seara turului 2 al prezidențialelor…

- Videoclipul piesei “You Are The Reason” a adunat in cateva zile de cand a fost lansat peste 16.000.000 de vizualizari pe YouTube si a ajuns instant in topul celor mai vizualizate videoclipuri din Romania. “Am scris aceasta piesa pentru a multumi persoanelor speciale din viata noastra care ne fac viata…

- Una dintre cele mai in voga trupe din Romania, FreeStay, a lansat un nou single, “Daca sunt lup”. Desemnat ca fiind cea mai buna voce masculina a anului 2017, Florin Ristei, solistul trupei, isi spune povestea vietii prin intermediul celei mai recente piese lansate. “Daca sunt lup” este o piesa puternica,…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Mark Stam lanseaza piesa „Doar Noi”, pe care o considera o forma de terapie personala. Artistul, originar din Republica Moldova, spune ca a lucrat la aceasta melodie mult timp, finalizand trei variante pe durata verii trecute. Piesa este inspirata din viața lui și spera ca va fi alinare pentru cei care…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania - ACEBOP. Informatia a fost confirmata de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara (ANSVSA).

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records. “Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez o piesa de Craciun, in limba romana. Piesa,…

- "De Revelion, am fost la piața. Industria muzicala a pus pe „taraba" din Piața „George Enescu" tot ce are mai bun in aceasta perioada. Spre deosebire de o piața obișnuita unde gasești zarzavat, legume și fructe, oferta muzicala autohtona nu este variata. E chiar anosta și asta din cauza faptului…

- Jeremy Ragsdale, primul strain care castiga ”X Factor”, isi doreste sa devina roman cu adevarat. Daca, initial, americanul a venit in tara noastra pentru a invata limba, intre timp a ajuns sa iubeasca Romania, sa lanseze deja prima sa melodie si spera sa isi intemeieze o familie aici.

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- Voq.ro Ovi lanseaza single-ul “Iernile” In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records.“Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez…

- Mihai Traistariu, care in 2006 a reprezentat Romania la Eurovision, in Atena, si s-a intors acasa cu locul patru, nu renunta la visul sau de a castiga competitia muzicala. S-a inscris si anul acesta la Selectia Nationala si are mare incredere in piesa cu care spera sa aduca Romaniei trofelul Eurovision…

- Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision 2018, deși dupa participarea de anul trecut, acesta a declarat ca nu are de gand sa mai faca acest lucru. Artistul a postat un mesaj pe contul de socializare, chiar de ziua lui, in care le-a marturisit fanilor ce cadou a decis sa iși faca. Anunțul lui i-a surprins…

- Regele Mihai a fost un mare meloman. Iubea muzica simfonica, iar „Poema Romana” de George Enescu era una dintre lucrarile preferate. Fostul suveran obisnuia sa o asculte cu familia, in exil. Se simtea, astfel, mai aproape de Romania.

- Cu ceva timp in urma, Mircea Cornișteanu m-a sunat pentru a ma invita la spectacolul montat de el la Teatrul de Comedie cu piesa lui Mihail Sebastian, Ultima ora. I-a schimbat titlul – m-a prevenit el – cu Breaking News, deoarece nici dracu nu știe azi ce inseamna ultima ora, formula de mare rasunet…

- In prag de Craciun, Robert Toma lanseaza piesa „Voi fi acolo”, cu un mesaj foarte frumos pentru toți care vor sa iși marturiseasca sentimentele prin muzica. „Este o melodie foarte sincera, simpla, care iți ține de cald atunci cand afara este frig”, spune Robert, care adauga faptul ca dedica aceasta…

- Evenimentul de lansare a volumului „600.000”, de Grigore Cartianu, va avea loc joi, 14 decembrie, de la ora 17.00, la Hotel Splendid din Craiova, de pe strada A. I. Cuza, nr. 4a. Lansarea va fi precedata de un moment solemn ...

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Stino Grant a revenit la SYL Recordings cu o noua piesa intitulata “Can You Feel It?”. Piesa are o linie de bass caracteristica stilului tech-house tinandu-te in “priza” pana la break, unde un vocal housy fura spectacolul. Daca va place doar instrumentalul, pe langa varianta originala, single-ul contine…

- Artistul Global Records, Vescan, a lansat de Ziua Romaniei single-ul „Te intorci acasa”, feat. Aris, o piesa dedicata romanilor aflati departe de cei dragi, o piesa despre dorul de familie, de casa si despre alegeri facute in speranta unui viitor mai bun.

- Artistii sarbatoresc Romania si romanismul in stilul lor caracteristic, readucand in prim-plan vechi cantece romanesti, remixate. What’s UP și Ioana Ignat lanseaza piesa “Așa-mi vine” și ne aduc aminte de celebra piesa lansata de Ducu Bertzi. Piesa “Așa-mi vine”, lansata pe 1 decembrie, de Ziua Naționala…

- Procesul dintre Gabi Lunca si Loredana Groza a inceput acum patru ani. In luna noiembrie, judecatorii au decis ca nicio artista nu are vreun ban de platit, dupa ce Loredana a cantat o piesa fara acordul artistei de muzica lautareasca. Desi mai avea cai de atac, Gabi Lunca s-a hotarat s-o ierte pe…

- Cristian Nistor devenea cunoscut in urma cu 11 ani dupa ce a lansat piesa ”Coji de portocala”, impreuna cu Simona Nae. Deși piesa inca le este cunoscuta multora, numele lui Cristian are rezonanța doar in grupuri restranse din lumea muzicala din Romania, spre amaraciunea sa.

- Dubla lansare la Cluj: grupul Cantellion si poeta Iris Morar Cafeneaua Doamna T din Cluj va gazdui in 5 decembrie lansarea primului material discografic al duetului Cantellion, intitulat „Ceva despre Timp”, dar si a volumului de poezii “Cu lumea intr-o gara”, semnat de Iris-Adina Morar. Evenimentul…

- Jurnalistul Radu Tudor a facut, pe puncte, o radiografie a comunicatului trimis zilele trecute de Departamentul de Stat al SUA, comunicat in care se arata ingrijorarea privind legile justiției. Comentariile, discuțiile aprinse și controversele pe marginea acestui subiect nu au intarziat sa apara. Ce…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a lansat, luni, prima bautura functionala din Romania cu probiotice care se adreseaza persoanelor care sufera de colon iritabil si...

- Voq.ro Mihai Chitu lanseaza piesa si videoclipul „Dupa ani si ani”, featuring Elena Ionescu Mihai Chitu colaboreaza cu Elena Ionescu si revine cu single-ul si clipul „Dupa ani si ani”. Piesa subliniaza in versuri o iubire neimplinita, pe care cu greu o poti uita. Single-ul este produs si compus de Dorian…

- "Inima" este inclusa pe albumul "Antiexemplu" și a fost prezentata publicului in premiera, in aceasta varianta cu Delia, la show-ul Carla's Dreams de la Arenele Romane, la fel ca și piesa "Animal de prada". "Inima" - o piesa scrisa și lansata de catre Carla's Dreams acum 5 ani de care s-a…

- Surpriza pentru fanii Andrei si ai artistilor de la Voltaj! Artista, considerata una dintre cele mai talentate de pe scena muzicii din Romania, si Calin Goia impreuna cu colegii sai au colaborat la o piesa sensibila. Versurile single-ului au emotionat-o foarte mult pe sotia lui Catalin Maruta. Melodia…

- Artistii Nicu Mata, Paul Ananie si Gabriel Dumitru au lansat piesa „Peste Prut, la rasarit”, un indemn muzical pentru revenirea Basarabiei la patria mama, se arata in comunicatul de lansare. Cantecul „Peste Prut, la rasarit” este acompaniat de Orchestra Nationala de muzica populara „Lautarii”, dirijata…

- The Motans lanseaza un super cover, la doua luni dupa ce ne-a cucerit cu „Nota de plata", o piesa lansata in colaborare cu Inna. Denis a facut punte peste generații, a imprumutat piesa celor de la Compact, „Fata Din Vis" și a cantat-o in maniera proprie.

- Jucatorii lui Nicolae Dica au avut parte de o surpriza placuta sambata, fiind vizitați de italianul Federico Piovaccari, atacant care a evoluat pentru FCSB in sezonul 2013-2014. "Imi era dor de Romania. Am venit sa-mi vad prietenii pe care-i am aici. Am venit cu soția. M-am intalnit cu MM, cu Filip.…