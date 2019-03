Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Justitiei William Barr intentioneaza sa faca publica o versiune cenzurata a raportului consilierului special Robert Mueller - de aproximativ 400 de pagini - cu privire la ancheta rusa pana la jumatatea lui aprilie, a dezvaluit el intr-o scrisoare pe care a trimis-o vineri Congresului,…

- Presedintele american Donald Trump nu are ''nicio problema'' cu publicarea integrala a raportului Mueller privind ancheta rusa, a declarat luni Casa Alba, relateaza AFP. ''Cred ca presedintele nu are nicio problema cu aceasta. El este mai mult decat multumit ca tot ce are legatura…

- Dat publicitații duminica și transmis Congresului american de catre ministrul american al Justiției, Bill Barr, raportul procurorului special Robert Mueller nu confirma existența vreunor contacte intre persoane apropiate președintelui Trump și Rusia in perioada campaniei prezidențiale din 2016. Așa…

- Liderii democrati din Congresul Statelor Unite au cerut vineri ca raportul procurorului Robert Mueller privind suspiciunile de intelegere secreta intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump sa fie facut public, fara ca presedintele american sa aiba prioritate in accesul la acesta, relateaza…

- Comisia pentru informatii a Senatului - cunoscuta ca avand probabil cea mai echilibrata componenta partinica dintre comisiile Congresului - este divizata de-a lungul liniilor de partid in problema unei posibile cooperari intre campania lui Donald Trump si Rusia in alegerile prezidentiale din 2016,…

- Senatul american controlat de republicani a respins, joi, declararea de catre presedintele Donald Trump a starii de urgenta nationala, care ar fi permis finantarea zidului pe care acesta a promis de mai multa vreme sa-l construiasca la granita cu Mexicul. In urma deciziei, președintele SUA a anunțat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…

- Conform unor surse anonime citate de Bloomberg, principalele noutati pe care Apple le pregateste pentru iPhone-urile de anul acesta, dar si cele de anul viitor au in vedere partea foto si realitatea augmentata. Cel putin unul din iPhone-urile de anul viitor va fi dotat cu un sistem foto 3D…